Intel Xe-HPG a nudo, Raja Koduri mostra la prima foto del chip

Sebbene qualche giorno fa siamo riusciti a riportare le prime immagini del PCB della nuova scheda grafica di Intel dedicata interamente al gaming, la Xe-HPG (conosciuta anche come DG2), pare ci sia da attendere ancora un bel po’ prima di poter toccare effettivamente con mano questo prodotto. O almeno, questo è ciò che si evince dal tweet di Raja Koduri, Vice Presidente Senior di Intel, che ha postato una foto del processore grafico di Xe-HPG, il DG2-512.

Nonostante si vociferi che le schede dovrebbe arrivare sugli scaffali dei rivenditori tra gennaio e marzo 2022, dopo la presentazione programmata idealmente per fine 2021, Koduri ha specificato come ci sia ancora un bel po’ di lavoro da fare, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione dei giochi e dei driver, prima di poter lanciare la scheda sul mercato, stampando così un grande punto interrogativo su una eventuale data ufficiale di rilascio al pubblico.

Tra le specifiche tecniche di questo processore figurano 512 Execution Unit (da cui il nome DG2-512), che garantiscono un totale di 4096 shader. Voci di corridoio dicono che dovrebbe supportare 16 GB di memoria GDDR6 su un bus da 256-bit, posizionandosi sulla stessa lunghezza d’onda della serie 6800/6900 di AMD. Intel non ha comunque rilasciato molte informazioni ufficiali riguardo questa scheda: tutto ciò che abbiamo sono dei rumor che la identificherebbero come competitor diretta della RTX 3070. Di certo non vediamo l’ora che Xe-HPG arrivi sul mercato, sia per vedere come si comporterà Intel alla sua prima esperienza di produzione di schede grafiche per il gaming, sia perché ci auguriamo che l’arrivo di questo nuovo prodotto possa portare una boccata d’aria fresca e un po’ di respiro nel mercato delle GPU, piegato in due dalla carenza di chip per la produzione di componenti.