Intel Xe-HPG, rivelate le prime specifiche

Intel ha iniziato a pubblicare documenti relativi alle prossime GPU Discrete Graphics 2 (DG2) basate sulla microarchitettura Xe-HPG, rivelando inavvertitamente alcune delle loro specifiche. Come previsto, la famiglia Intel Xe-HPG sembra che includerà più modelli e sarà disponibile sia per desktop che laptop proponendo diversi livelli di prestazioni.

Per prepararsi al lancio di un nuovo prodotto, Intel non solo deve inviare vari campioni ai suoi partner, ma anche pubblicare un’ampia documentazione sulle varie componenti. Di solito, tali documenti sono nascosti nelle sezioni protette da password del sito Web di Intel, ma una semplice ricerca del termine “discrete graphics2” ha rivelato dozzine di file sulla famiglia DG2 di Intel, nonché alcune delle sue specifiche, come hanno individuato qualche giorno fa i noti leaker di Twitter @momomo_us e @Komachi_Ensaka.

Secondo i nuovi documenti, la linea DG2 includerà almeno cinque diversi modelli per notebook e due per desktop. A quanto pare, le GPU dei notebook vengono chiamate da SKU1 a SKU5, mentre i processori grafici desktop sono chiamati SoC1 e SoC2. Le nuove GPU supporteranno un’interfaccia PCIe 5.0, memorie GDDR6 in esecuzione a 14GT/s o 16GT/s, HDMI 2.1 e DisplayPort su USB Type-C, secondo i documenti di Intel. Tuttavia, non è chiaro se tutte le funzionalità saranno abilitate su l’intera gamma.

Sulla base dei nomi dei documenti che la compagnia ha messo a disposizione dei suoi partner, la società e i suoi alleati stanno attualmente testando cinque processori grafici mobili DG2 con 96 Execution Unit (EU), 128 EU, 256 EU, 384 EU e 512 EU. Inoltre, si ritiene che il SoC1 orientato al settore desktop includa 512 EU. Poiché i prodotti Intel DG2 si basano su un’architettura pensata per il gaming mai testata sino ad ora, è difficile stimare come le nuove soluzioni grafiche di Intel riusciranno a tenere testa alle proposte delle rivali NVIDIA e AMD.

Supponendo che questa sia la gamma completa, è un po’ strano vedere Intel preparare una line up relativamente ampia di GPU per notebook e solo due processori grafici per desktop. Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere la presentazione ufficiale delle nuove schede grafiche.