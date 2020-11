Interfaccia PCI Express 6.0 sempre più vicina, sarà finalizzata nel 2021

L’interfaccia PCI Express 6.0 questa settimana ha raggiunto un traguardo importante poiché PCI-SIG ha pubblicato la versione 0.7 delle specifiche. Il raggiungimento di questo importante traguardo indica che la tecnologia è stata definita e le sue specifiche elettriche sono state convalidate utilizzando chip di prova. In sostanza, significa che PCIe 6.0 è pronta e funzionale, quindi è solo una questione di tempo prima che venga finalizzata nel 2021.

PCIe 6.0 aumenterà la velocità di trasferimento dati a 64GT/s per pin, raddoppiando i 32GT/s di PCIe 5.0 e quadruplicando i 16GT/s di PCIe 4.0. Nel tentativo di aumentare la velocità di trasferimento dati e la larghezza di banda, la nuova interfaccia ha adottato la modulazione dell’ampiezza dell’impulso con segnali a quattro livelli (PAM4), utilizzata anche per tecnologie di rete di fascia alta come InfiniBand e le memorie GDDR6X. Inoltre, PCIe 6.0 utilizza FEC (Forward Error Correction) a bassa latenza per garantire un’elevata efficienza. In generale, PCIe 6.0 è un importante passo avanti per l’interfaccia ed introduce una serie di innovazioni.

La pubblicazione della versione 0,7 delle specifiche PCIe 6.0 è particolarmente importante poiché dopo questa non è possibile aggiungere nuove funzionalità e le specifiche elettriche della tecnologia sono state convalidate utilizzando chip di prova. In questa fase, infatti, varie società potrebbero avere già pronte implementazioni effettive del nuovo bus.

Ogni specifica PCI Express presenta cinque punti di controllo principali:

Versione 0.3: Concept. Questa bozza descrive gli obiettivi e gli approcci generali che verranno utilizzati per raggiungerli. Per quanto riguarda PCIe 6.0, queste informazioni sono la velocità di trasferimento dati di 64GT/s, PAM4 e FEC.

Versione 0.5: la prima bozza. Questa versione deve soddisfare pienamente gli obiettivi fissati nella bozza 0.3, include anche tutti gli aspetti e requisiti architettonici. Inoltre, contiene feedback da varie parti interessate e a questo punto i membri di PCI-SIG possono aggiungere funzionalità alla specifica in fase di sviluppo.

Versione 0.7: la bozza completa. Questa versione deve avere una serie completa di requisiti funzionali e metodi definiti perché nessuna nuova funzionalità può essere aggiunta successivamente. Inoltre, le specifiche elettriche devono essere state convalidate utilizzando chip di prova. A questo punto, è possibile per i membri PCI-SIG proporre diverse implementazioni di una nuova interfaccia.

Versione 0.9: la bozza finale. A questo punto i membri PCI-SIG stanno eseguendo revisioni interne della tecnologia per le loro proprietà intellettuali e brevetti. Nel frattempo, non sono consentite modifiche funzionali.

Versione 1.0: la versione finale. A partire da questa versione, tutte le modifiche e i miglioramenti devono passare attraverso la documentazione ed engineering charge notice (ECN).

PCI-SIG ha pubblicato la versione 0.5 della specifica PCIe 6.0 alla fine di febbraio, circa otto mesi fa. Se tutto andrà come previsto, la nuova tecnologia sarà finalizzata nella seconda metà del 2021. Non aspettatevi che la nuova interfaccia arriverà presto sul mercato. PCI-SIG ha pubblicato la versione finale di PCIe 5.0 a fine maggio 2019, ma le prime piattaforme di aziende come AMD e Intel arriveranno solo alla fine del 2021. Detto questo, se PCI-SIG finalizzerà la tecnologia PCIe 6.0 in nella seconda metà del 2021, ci aspettiamo che le prime piattaforme arrivino alla fine del 2023 o nel 2024.