Internxt è un servizio di cloud storage simile a Google Drive e DropBox, ma con una grande attenzione verso la privacy e sicurezza. In queste ore il servizio con 2TB di spazio cloud è disponibile con l’80% di sconto, rendendo superflui i piani più piccoli, poiché esclusi da questa offerta a tempo limitato.

Lo sconto farà in modo che il fatturato annuale sia di soli 21,58€ invece di 107,88€, imperdibile per chi necessita di tanto spazio per il salvataggio dei propri progetti. Proprio come i migliori servizi di cloud storage, Internxt permetterà di memorizzare foto, video, documenti e qualsiasi altro tipo di file, senza limitazioni sulla dimensione massima di un singolo file.

Insieme a questa offerta, vi è un’altra bella notizia per chiunque stesse per acquistare questo servizio di cloud storage. Da qualche giorno, infatti, Internxt è disponibile anche in italiano, pertanto l’utilizzo della piattaforma sarà più accessibile rispetto a prima.

Come anticipato, Internxt tiene molto alla sicurezza, da essere oggi tra i migliori servizi di cloud storage da questo punto di vista, perfetto quindi per chi non si limita a cercare tanto spazio. Quando caricherete un file nel cloud, questo verrà frammentato e crittografato end-to-end prima ancora che parte l’effettivo trasferimento. La crittografia AES-256 è chiara sotto questo aspetto e vi darà la certezza che voi siate gli unici ad accedere ai vostri dati.

Oggi i file pesanti passano anche attraverso gli smartphone, ed ecco perché Internxt ha reso disponibile un’app semplice da usare per tutte le piattaforme, incluso Linux. Potrete quindi sincronizzare l’intero cloud da qualsiasi dispositivo e luogo, beneficiando sempre dell’ottima tecnologia criptata di Internxt.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che terminerà a breve.

