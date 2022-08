Internxt è un servizio cloud che punta tutto sulla sicurezza e questo è il punto che abbiamo apprezzato di più in sede di recensione. I suo altri pregi sono i prezzi contenuti e il fatto che le funzionalità sono tutte disponibili indipendentemente dal piano a pagamento scelto.

Oggi, i lettori di Tom’s Hardware hanno la possibilità di sottoscrivere uno dei piani con uno sconto esclusivo del 20%!

Per usufruire dello sconto, visitate il sito ufficiale di Internxt, scegliete uno dei piani annuali disponibili e in sede di checkout, inserite il codice TOMSHW20. Così facendo, otterrete uno sconto del 20%, ma ricordate: il codice è valido solo per i piani annuali.

Parlando del servizio in se, a confermarne la validità contribuisce anche la sua estrema facilità d’uso, con alcuni extra davvero graditi come lo scanner antivirus e il controllo delle password.

In termini di sicurezza, notevole è la funzione di crittografia basata su AES-256 CTR che codifica i file prima dell’avvio dell’upload, ma l’aspetto più interessante è la decentralizzazione del servizio, ovvero il fatto che i file vengano frammentati in sede di caricamento, di conseguenza un server non contiene mai un file nella sua interezza, rendendo ancora più improbabile un’infezione, ad esempio di tipo ransomware.

I piani comprendono tre servizi: Internxt Drive per il cloud storage, Internxt Photos per l’archiviazione delle foto e Internxt Send per l’invio dei file in modo fluido.

Se volete, prima di impegnarvi economicamente, potete provare anche il piano gratuito, che vi offre fino a 10 GB di spazio di archiviazione in cloud. Al momento dell’iscrizione, avrete 2 GB a disposizione, ma completando alcune azioni, come installare l’app mobile, iscrivervi alla newsletter e invitare gli amici, otterrete spazio extra fino a un massimo di 10 GB!