È di Amazon ma lo sconta Unieuro. Il nuovo Kindle Colorsoft a -25%

Recentemente arrivato sul mercato, il Kindle Colorsoft Signature Edition è un e-reader pensato per gli appassionati di fumetti, grazie al suo schermo a colori che offre un'esperienza di lettura unica. Sebbene si tratti di un prodotto Amazon, il primo sconto su questo dispositivo arriva da Unieuro in occasione del Black Friday, con un'imperdibile riduzione del 25% applicata direttamente al carrello. Preparatevi quindi a vedere il prezzo originale di 299,90€ scendere drasticamente.

Kindle Colorsoft Signature Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kindle Colorsoft Signature Edition è l'ideale per gli amanti della lettura digitale che non vogliono rinunciare alla qualità visiva della carta stampata. Grazie al suo innovativo schermo Colorsoft da 7’’, offre un'esperienza di lettura superiore con colori fedeli e un contrasto elevato che rende ogni pagina un piacere per gli occhi. Chi desidera personalizzare la propria esperienza di lettura troverà inoltre utile la funzionalità di evidenziazione in diversi colori. La lunga durata della batteria, fino a 8 settimane con una sola ricarica, e la possibilità di ricarica tramite USB-C o stazione wireless (venduta separatamente), rendono questo e-book reader perfetto per le lunghe maratone di lettura senza preoccuparsi della batteria.

Questo dispositivo è ideale poi per chi ama leggere in vari ambienti, garantendo confort in piena luce solare grazie allo schermo antiriflesso e una lettura notturna ottimale con la luce frontale a regolazione automatica. Con 32 GB di memoria, resistenza all'acqua e l'assenza di distrazioni tipiche di smartphone e tablet, come notifiche o social media, il Kindle Colorsoft Signature Edition si adatta a chiunque desideri immergersi completamente nelle proprie letture, sia in viaggio che rilassandosi a casa.

In più, grazie all'accesso a milioni di titoli nel Kindle Store e l'opzione di abbonarsi a Kindle Unlimited, gli utenti potranno esplorare una vasta gamma di contenuti sempre a portata di mano, rendendolo il compagno di lettura ideale per ogni appassionato di libri.

