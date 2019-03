Kingpin da record, oltre 11.000 punti in Port Royal con una RTX 2080 Ti

La EVGA RTX 2080 Ti Kingpin overcloccata a 2,7 GHz sul core e 17 Gbps sulle memorie ha permesso di far registrare oltre 11 mila punti in 3DMark Port Royal.

La EVGA RTX 2080 Ti Kingpin Hybrid è stata overcloccata fino alla bellezza di 2,7 GHz sul core e di 17 Gbps sulle memorie, facendo registrare il record del mondo, ben 11744 punti, nel nuovo benchmark per il ray tracing 3DMark Port Royal.

Il record è stato raggiunto su una piattaforma con Core i9-9980XE overcloccato a 5,6 GHz su tutti i 18 core con un voltaggio di 1,5 V, scheda madre EVGA X299 Dark e 32 GB di RAM G.Skill TridentZ overcloccata a 4000 MHz. Processore e scheda video sono stati raffreddati con dell’azoto liquido. Durante l’overclock il bandwidth ha raggiunto i 750 Gbps.

La RTX 2080 Ti Kingpin Hybrid, presentata allo scorso CES di Las Vegas, è caratterizzata da un sistema di raffreddamento ibrido (ossia sia liquido sia ad aria) ed è progettata per enthusiast e overclocker: è equipaggiata con un VRM a 19 fasi e necessita di tre connettori 8 pin per essere alimentata. A differenza di quanto visto su altre RTX, qui il power limit non è un problema per l’overclock, visto il TDP di 520 watt.

Per capire meglio il punteggio raggiunto in Port Royal, la RTX 2080 Ti Lighting Z di MSI – overcloccata ma raffreddata ad aria – raggiunge i 9500 punti. Il risultato ottenuto da Kingpin ha sicuramente dell’incredibile, inoltre questa è la prima RTX 2080 Ti a raggiungere una frequenza così alta sul core.

Visto che stiamo parlando di record, ci teniamo a segnalare anche che il “nostro” Roberto Sannino (rsannino) ne ha fatti registrare ben tre qualche giorno fa: ha superato i 150 mila punti in 3DMark Vantage (per la precisione ne ha fatti registrare 151.889) usando una piattaforma con scheda madre Asus Rog Maximus Apex XI, CPU Intel Core i9-9900K, 2 moduli da 8 GB di RAM Galax OC Lab, due RTX 2080 Ti Galax OC Lab collegate tramite NVLink e pasta termica Kingpin Kpx ad alte prestazioni.

Il risultato ottenuto ha permesso a Roberto di posizionarsi primo nella classifica generale di HWBot, oltre che in quella relativa all’uso di due GPU e di due RTX 2080 Ti.