La grandiosa MSI MEG Z690 Godlike immortalata in alcune nuove foto

La famiglia Alder Lake di dodicesima generazione di Intel ha lasciato il segno nel mercato desktop lo scorso mese, introducendo la prima architettura ibrida x86 a livello mainstream dell’azienda. Di conseguenza, naturalmente, ci sono molte schede madri Z690 di fascia alta sul mercato per ospitare i nuovi chip, ma una non ancora in commercio, la MSI MEG Z690 Godlike, continua a catturare molta attenzione. Il noto leaker @9550pro ha pubblicato su Twitter nuove foto del prodotto, dandoci modo di dare una prima occhiata alle sue caratteristiche fisiche.

Photo Credit: @9550pro

La prima foto ci offre uno sguardo dall’alto alla scheda madre, incluso il suo enorme display touch da 3,5” vicino agli slot DIMM DDR5 (è ancora coperto dalla pellicola protettiva di fabbrica). La MEG Z690 Godlike fa impallidire le altre schede madri Z690 con dimensioni di 305×310 mm, secondo Videocardz. Ciò ha permesso a MSI di inserire tantissime opzioni di connettività. Sono presenti sei slot M.2 insieme a due porte LAN (10 GbE e 2,5 GbE), otto porte USB 3.2 Gen 2 (Type-A) e due USB 3.2 Gen 2 (Type-C). È stato anche riferito che la motherboard utilizza un design di alimentazione a 22 fasi per i processori Alder Lake.

La seconda foto mostra la confezione della MEG Z690 Godlike e gli accessori aggiuntivi inclusi. Questo modello viene fornito con un dispositivo di raffreddamento della CPU MEG CoreLiquid S360 e 32GB di memorie Kingston Fury DDR5-6000, secondo la confezione. Inoltre, le voci suggeriscono che la scheda madre verrà fornita con la PCI-Express Card di MSI che si collega a uno slot PCIe a dimensioni standard per supportare i prossimi SSD PCIe 5.0.

Photo Credit: @9550pro

L’attuale MEG Z590 Godlike è già una proposta costosa per i giocatori; quindi, possiamo solo immaginare che la MEG Z690 Godlike raggiungerà o supererà la soglia di 999 dollari. Inoltre, la variante con il dissipatore per CPU e i moduli DDR5 in bundle probabilmente sarà proposta a 500 dollari in più. Al momento, MSI non ha fornito una data di lancio ufficiale per la sua MEG Z690 Godlike. Tuttavia, con l’avvicinarsi del CES 2022, speriamo di scoprire presto nuovi dettagli su prezzi e disponibilità.