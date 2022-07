Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della GeForce GTX 1630, nuova entry level di NVIDIA pensata per coloro che non hanno esigenze particolari in ambito gaming. Dal punto di vista delle specifiche, la GTX 1630 è basata sulla GPU TU117 (architettura Turing) con 512 CUDA core e una frequenza massima di 1,8GHz, abbinata a 4GB di memoria GDDR6 a 12Gbps; così come altre soluzioni analoghe, il TDP dovrebbe attestarsi sui 75 Watt massimi offerti dallo slot PCIe, così da non avere la necessità di alimentazione ausiliaria tramite il classico connettore 8-pin.

Recentemente, Weibo ha pubblicato i risultati di alcuni benchmark effettuati con il modello prodotto da Inno3D, che hanno evidenziato le scarse performance del prodotto, tanto da risultare addirittura inferiori rispetto a una scheda video di sei anni fa, vale a dire la GTX 1050 Ti. Ricordiamo che quest’ultima, basata sull’architettura Pascal, è stata lanciata nel 2016 ed era fornita di 768 core CUDA su un bus di memoria a 128 bit con 4GB di memorie GDDR5. Per quanto riguarda i consumi, si parta di un massimo 75W, mentre la frequenza di clock base è di 1.290MHz e di 1.392MHz in Boost.

Photo Credit: NVIDIA

Già ai tempi, la GTX 1050 Ti era un modello di fascia bassa e vederla superare una scheda ben più recente (e costosa), evidenzia quanto la nuova entry level di NVIDIA sia carente dal punto di vista delle performance pure. In particolare, Inno3D ha confrontato la GTX 1630, la GTX 1050 Ti e GTX 1050 in dodici titoli, tra i quali possiamo annoverare Cyberpunk 2077, Control, Call of Duty Cold War, Assassin’s Creed Valhalla, Forza Horizon 4 e New World.

La GeForce GTX 1050 Ti e la GTX 1630 hanno mostrato di avere performance molto simili, mentre la GTX 1050 è rimasta piuttosto indietro. Tuttavia, la GTX 1050 Ti, e persino la GTX 1050, hanno battuto la GTX 1630 in tre dei dodici giochi. In definitiva, la GTX 1630 è una scheda piuttosto lenta per gli standard attuali, soprattutto per il suo prezzo presunto di 165 dollari. Gli unici motivi per acquistarla riguardano le sue abilità multimediali, grazie al supporto ai codec VP8 e H.265.