La nuova Claw 8 AI+ esiste davvero, tante novità anche per i laptop MSI

Durante il Computex 2024, MSI ha rinnovato la propria gamma di computer portatili introducendo nuovi notebook AI+, equipaggiati con processori Intel Lunar Lake e AMD Strix Point e grafica NVIDIA GeForce RTX.

Il tema dell’intelligenza artificiale è fondamentale anche per la casa taiwanese, che ha subito voluto sottolineare la potenza dei propri PC, grazie ai 120 TOPS complessivi offerti da Lunar Lake e ai 542 TOPS messi a disposizione dalla GPU NVIDIA RTX.

I nuovi Prestige e Summit sono perfetti per il mondo business

Le novità partono dalla gamma MSI Prestige, che offre soluzioni con display da 13, 14 e 16 pollici equipaggiate con processore Intel Core Ultra di ultima generazione (vale a dire Lunar Lake). Tutti i modelli sono accomunanti da una grande batteria capace di garantire molte ore di autonomia e una scocca ultraleggera: per farvi un esempio, il Prestige 13 AI+ Evo pesa solo 990 grammi e offre una batteria da 75Wh.

La serie Summit si arricchisce con il nuovo Summit 13 AI+ Evo, un 2 in 1 leggero, potente e con supporto allo stilo MSI Pen 2, che lo rende il compagno perfetto di chi cerca una soluzione versatile da portare sempre con sé.

La potenza di Ryzen AI 300 al servizio di giocatori e creativi

I nuovi MSI Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI+ sono l’ultima evoluzione dei notebook per videogiocatori e creativi che vogliono device leggeri, ma potenti. Sono equipaggiati con processori AMD Ryzen AI 300 e grafica GeForce RTX 40, il tutto raffreddato dal potente sistema Cooler Boost 5.

Si tratta di macchine ideali non solo per giocare o creare contenuti in mobilità, ma anche per l’intelligenza artificiale: la NPU da 50 TOPS è perfetta per tutte le funzionalità Copilot+, mentre per i carichi più impegnativi si può sfruttare la potenza messa a disposizione dalla grafica NVIDIA.

MSI Claw si rinnova con più porte e più autonomia

Nel corso della fiera MSI ha anche proposta una nuova versione di Claw, denominata Claw 8 AI+. La console era già trapelata nelle scorse ore e l’annuncio ha, in buona sostanza, confermato le indiscrezioni: la nuova versione aggiunge una porta USB-C con Thunderbolt 4, un caricabatterie più leggero e una batteria più ampia capace di garantire più autonomia.

Non è menzionato Intel Lunar Lake, chip di nuova generazione che secondo le voci sarebbe il cuore di Claw 8 AI+; la console sembra sia basata ancora su Meteor Lake, scelta sensata visto che è disponibile solo da pochi mesi e che di fatto renderebbe questa versione un refresh, proprio come accaduto per ASUS ROG Ally X.

Ci sono anche altre novità per Claw: MSI ha collaborato con Bethesda per creare una edizione limitata a tema Fallout, ispirata alla famosa serie di videogiochi. Non sappiamo se si tratta di una personalizzazione della Claw originale o della nuova Claw 8 AI+, ma di certo il design è ispirato ai Vault e all’iconico Pip-Boy la rendono un must-have per tutti gli appassionati della saga. Purtroppo, non ci sono informazioni riguardo a prezzo e disponibilità.

MSI Stealth in salsa Mercedes-AMG è ancora più potente

A un anno dall’inizio della collaborazione con Mercedes-AMG, MSI ha svelato anche il nuovo Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport e aggiornato il modello 16 pollici. I laptop ora sono ancora più potenti, grazie ai processore Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake e alla grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, mantenendo le linee eleganti già viste sulla passata generazione.