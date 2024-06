Pensate di poter usare tutte le vostre app sui PC Copilot+? Non è così

Il lancio dei PC Copilot+ non è certo andato nel migliore dei modi, visto che le funzionalità Copilot+ non sono ancora disponibili, come vi abbiamo raccontato in questo editoriale. Il fatto che questi notebook siano basati sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon X Elite ha aggiunto un altro problema, che molti potrebbero non aver considerato pensando all'acquisto: la compatibilità delle app.

Se da un lato Microsoft ha sempre dichiarato che le app avrebbero funzionato alla grande anche se emulate (le app per x86 hanno bisogno di un emulatore per funzionare su ARM), dall'altro ci sono diversi software che, a quanto pare, non funzionano su ARM. Samsung, in concomitanza con il lancio del suo Galaxy Book4 Edge, ha pubblicato una pagina di supporto dedicata agli utenti coreani dove indica alcune delle app incompatibili.

Samsung Corea L'elenco condiviso da Samsung delle app non funzionanti

Nell'elenco troviamo programmi decisamente famosi e importanti: si parla di Adobe Illustrator, InDesign e After Effects, Google Drive, alcuni dei migliori antivirus sul mercato e una valanga di giochi, praticamente tutti quelli con un sistema anti-cheat, tra cui League of Legends, Fortnite, CoD MW3, Apex Legends e tanti altri.

È probabile che questi software non funzionino in quanto incompatibili con Prism, il sistema di emulazione di Windows che permette di eseguire app x86 su SoC ARM. Il problema è che la situazione rimarrà tale finché non usciranno versioni ARM di questi programmi; potrebbero volerci dei mesi, o potrebbero non arrivare mai, lasciando questi notebook senza app che per alcuni utenti sono fondamentali, anche a livello lavorativo.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Secondo alcune fonti, il problema poteva essere legato unicamente alla Corea a causa di una sentenza antitrust del 2005, che ha finora costretto Microsoft a sviluppare versioni ad hoc di Windows. Abbiamo fatto delle prove e, purtroppo, non è così: le applicazioni non funzionano nemmeno in Italia. Come vedete dalle foto qui sopra, League of Legends si installa, ma è impossibile giocare poiché Vanguard, il nuovo sistema anticheat, non si avvia e chiede continuamente il riavvio del PC; Google Drive invece non si installa nemmeno, restituendo semplicemente l'errore "questa architettura Windows non è supportata".