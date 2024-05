La nuova funzione Recall di Windows registra lo schermo? Microsoft risponde

Una delle funzionalità più discusse dei nuovi PC Copilot+ (in questo articolo vi spieghiamo cosa sono) è sicuramente Recall, che grazie all'intelligenza artificiale, registra le attività svolte sul computer creando una sorta di timeline, che gli utenti possono scorrere per effettuare una ricerca avanzata di quanto fatto.

Inutile dire che sono nate subito diverse preoccupazioni, del resto si sta parlando di una funzionalità che registra lo schermo ininterrottamente, qualsiasi attività voi stiate facendo (o quasi). Microsoft è voluta intervenire per fare luce sulla questione, nella speranza di tranquillizzare gli utenti più preoccupati.

Recall non raccoglie informazioni sensibili e i dati sono crittografati, ma se avete dubbi, potete sempre disattivarla.

Microsoft ha voluto sottolineare subito che Recall è progettata per garantire la privacy degli utenti: la funzione registra tutto quello che si fa con il PC, compresi programmi, documenti, mail, navigazione web, video e così via. Tuttavia, non registra contenuti protetti da DRM, password, navigazione in incognito e altre informazioni sensibili.

Vale la pena segnalare che esiste la possibilità che Recall registri queste informazioni, ma in questo caso la colpa non è della funzionalità, bensì dell'app, o dell'utente. Ipotizziamo che Recall riesca a registrare il vostro gestore di password: il problema è dell'app, che non è sviluppata adeguatamente (e se così fosse, dovreste correre ai ripari con uno dei migliori password manager sul mercato). Oppure, rimanendo in tema password, se le tenete salvate su un foglio Excel verranno tutte registrate, ma anche in questo caso, la colpa non è di Recall, ma vostra, che non usate gli strumenti adeguati.

Inoltre, per garantire la massima sicurezza, Microsoft ha affermato che le informazioni raccolte da Recall sono compresse, memorizzate localmente e crittografate con BitLocker. Gli utenti hanno il completo controllo delle istantanee create e possono cancellarle senza difficoltà.

Inoltre, la funzione può essere completamente disattivata, oppure si possono bloccare app o browser specifici, che non vengono così registrati. L'azienda ha voluto sottolineare anche che i dati rimangono sempre in locale, non vengono né caricati sui suoi server, né usati per addestrare modelli IA. Proprio per questo, la funzione è disponibile solamente sui PC Copilot+, che offrono una NPU con la potenza necessaria per gestirla.

Se avete ancora dei dubbi, o se magari volete verificare che Recall non possa registrare una particolare app che usate, fate così: provate a fare uno screenshot con lo Strumento di Cattura. Se ci riuscirete, significa che anche Recall potrà registrare quell'app; in caso contrario, non lo farà.