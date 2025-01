La RTX 5090 Founders Edition è l'unica scheda SFF-Ready di NVIDIA

NVIDIA ha aggiornato la sua lista di GPU "SFF-Ready" includendo le nuove schede grafiche della serie RTX 50 presentate nella giornata di ieri. La RTX 5090 Founders Edition è l'unica variante della RTX 5090 a qualificarsi come prodotto SFF-Ready, rispettando le specifiche dimensionali richieste.

Le linee guida SFF-Ready di NVIDIA stabiliscono precisi limiti di altezza, lunghezza e spessore per le schede grafiche. La RTX 5090 Founders Edition rientra perfettamente in questi parametri, con dimensioni di 137mm x 304mm x 40mm. È la prima GPU di punta della serie 90 a soddisfare i requisiti per sistemi small form factor.

La RTX 5090 Founders Edition ha le stesse dimensioni della RTX 5080 Founders Edition.

Nessuna delle precedenti GPU Ada Lovelace, inclusa la RTX 4090, era abbastanza compatta da rientrare in queste specifiche. Anche le versioni custom della RTX 5090 realizzate dai partner di Nvidia sembrano non rispettare i limiti di dimensioni richiesti.

Per ottenere questo risultato, NVIDIA ha riprogettato il sistema di raffreddamento della Founders Edition rispetto alla serie 40. Le novità includono l'uso di metallo termico, un design a doppio flusso più efficiente e un PCB in tre parti. Ciò ha permesso di raffreddare adeguatamente la RTX 5090 e il suo TDP di 575W mantenendo uno spessore di soli due slot PCIe.

Le versioni Founders Edition, e dei partner di NVIDIA, per le RTX 5080, 5070 Ti e 5070 risultano invece qualificate come SFF-Ready. Le dimensioni compatte della RTX 5090 Founders Edition la renderanno probabilmente la scelta preferita per build in case ridotti o per chi cerca prestazioni elevate in un formato "normale".

Il lancio della serie RTX 50 è previsto entro la fine di questo mese, anche se non è ancora stata comunicata una data precisa per l'apertura delle prenotazioni.