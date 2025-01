Questo prototipo di RTX 5090 arriva a 800 watt, usa 2 connettori

Un prototipo della NVIDIA GeForce RTX 5090 è stato avvistato online ed è decisamente diverso dalla scheda che arriverà sul mercato: basato sul chip GB202-200-A1, conta più di 24.000 CUDA core, il 13% in più rispetto alla RTX 5090 "standard", ma le novità non si fermano qui.

Più alta anche la frequenza operativa del chip, che parte da 2.100 MHz fino ad arrivare a 2514 MHz, mentre la quantità di VRAM rimane la stessa, 32GB GDDR7. Ciò che impressiona è il TDP della scheda, pari a 800 watt: non solo è ben superiore ai 575 watt della RTX 5090 ufficiale, ma ha bisogno di due connettori 16 pin, dato che uno può fornire al massimo 600 watt.

Il prototipo usa un PCB standard, diverso dal design compatto adottato per la RTX 5090 Founders Edition.

Sebbene queste specifiche siano impressionanti, è improbabile che NVIDIA commercializzi nell'immediato una scheda come questa, che però potrebbe debuttare nei prossimi mesi come eventuale RTX 5090 Ti, o RTX Titan. Ci sono, però, due importanti ostacoli da tenere presente: il primo è il costo che avrebbe una soluzione del genere, il secondo riguarda le sfide da affrontare per gestire un TDP simile, sia in termini di raffreddamento che di alimentazione. Chi, tra voi, ha un alimentatore da 2000 watt con più di un connettore 16 pin? Probabilmente nessuno, o quasi.

Le indiscrezioni non includono test della scheda, quindi non ne conosciamo la potenza, ma è possibile, viste le specifiche, che sia circa il 50% più veloce della RTX 4090, ammiraglia della gamma Ada Lovelace che sarà presto sostituita dalla nuova RTX 5090. Staremo a vedere se in futuro NVIDIA deciderà di commercializzare questa scheda o se, come successo con la precedente RTX 4090 Ti (o RTX Titan Ada) emersa in diversi rumor, non vedrà mai la luce.