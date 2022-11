Il problema relativo al connettore di alimentazione da 16 pin della RTX 4090 ha suscitato abbastanza clamore, anche se non tanto da rovinare il lancio della nuova GPU top di gamma Nvidia. L’azienda è attualmente al lavoro con i suoi partner per cercare al più presto di trovare l’origine del guaio e risolvere il problema. Di recente, anche uno dei più conosciuti insider, come Igor’sLAB, ha condotto delle ricerche scoprendo che i partner dell’azienda, a cui è stata commissionata la realizzazione dell’adattatore ufficiale, sono due.

Ciò è stato possibile grazie alle informazioni rilasciate da Gabriele Gorla, che ricopre il ruolo di Direttore dell’Ingegneria di Nvidia, il quale oltre a condividere maggiori dettagli ha anche spiegato, attraverso una presentazione, la differenza tra i due adattatori da 600W realizzati da Astron e NTK, due aziende taiwanesi concorrenti. Stando a quanto scoperto da Igor’sLAB, il cavo prodotto da NTK avrebbe un sistema di aggancio migliore, utilizzando un contatto a molla singolo, invece che il design a due contatti presente nel cavo di Astron.

Fonte: Igor's LAB

Fonte: Igor's LAB

Entrambi fanno uso di un disegno detto “a tulipano”. Nell’inserimento, il cavo NTK richiede una maggiore pressione, al tempo stesso quello fabbricato da Astron sembra avere una durata inferiore e una resistenza maggiore al passaggio della corrente. I dati sono stati misurati con degli strumenti appositi nell’arco di 10 cicli di connessione. Nvidia sta nel frattempo conducendo i propri test, al fine di scoprire in che modo i cicli di connessione influiscono sul valore di resistenza, la quale non dovrebbe superare i 2 ohm.

Sebbene il cavo più problematico possa sembrare quello di Astron, è ancora presto per puntare il dito, poiché sono ancora necessari ulteriori e più approfonditi test su scala più ampia. Tuttavia, secondo alcune voci, Nvidia pare abbia intenzione di non utilizzare più Astron come fornitore per i cavi nella sua prossima RTX 4090 Ti.