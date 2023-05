Secondo una recente ricerca un hard disk magnetico, in media, dura poco più di due anni e mezzo. Il dato arriva da Backblaze, società che si occupa di backup e cloud storage, e che già in passato ha rivelato statistiche interessati sui dispositivi di archiviazione. In questo caso, ha preso in esame un campione di più di 17.000 unità.

In particolare, Backblaze ha esaminato 72 modelli diversi di Seagate, Toshiba o Western Digital (WDC). Backblaze ha registrato le ore di accensione di ogni unità, insieme alle date di guasto, ai numeri di serie, alla capacità e ai dati grezzi SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). Lo studio ha escluso tutte le unità di avvio fallite, le unità con errori o incoerenze nei dati e le unità senza dati grezzi SMART.

Il disco con la longevità minore, in questo studio, è stato il Seagate 12TB ST12000NM0007, che ha ceduto dopo un anno e sei mesi, con un totale di 2.023 guasti. Un altro Seagate, il ST400DM000 da 4 TB, è invece il modello che ha fatto registrare il maggior numero di guasti, 5.249 in totale; ma è durato ben 3 anni e 3 mesi.

Backblaze ha rilevato anche che il tasso medio di guasti ogni anno (AFR) era dell’1,4%, il che significa che l’1,4% di tutti i suoi HDD si guasta ogni anno. Questo dato non include le unità di avvio e quelle di test, ma comprende anche gli SSD, per un totale di 237.278 drive monitorati.

Questo dato ci dice qualcosa sugli hard disk che abbiamo nei nostri PC? Non necessariamente, visto che Backblaze usa drive professionali abbastanza diversi da quelli destinati all’uso domestico (o in ufficio). Ma d’altra parte i drive professionali, almeno in teoria, sono fatti per durare più a lungo rispetto a quelli consumer. Un altro elemento da considerare è l’uso intenso: nessuno, a casa propria, sfrutta i propri hard disk come lo fa un’azienda che fornisce servizi cloud.

Dunque, probabilmente potete aspettarvi una vita più lunga dal vostro hard disk. Sicuramente però è più che raccomandabile fare copie di backup dei dati più importanti.

Infine, molti sono ancora convinti che gli hard disk siano meglio degli SSD almeno per quanto riguarda l’affidabilità a lungo termine. Questa ricerca solleva qualche dubbio su tale convinzione.

Immagine di copertina: karegg