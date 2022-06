Le future Radeon RX 7000 con architettura RDNA 3, di cui le specifiche sono di recente anche trapelate in alcune info diffuse da AMD, dovrebbero garantire un aumento prestazionale importante assicurando al tempo stesso consumi mantenuti. Stando alle specifiche condivise, il modello top di gamma RX 7900 XT dovrebbe essere equipaggiato con un chip grafico Navi 31 da 12.288 Stream Processor. Nuove indiscrezioni provenienti dal conosciuto insider Greymon55 svelano tuttavia la possibile esistenza di un modello ancora più potente, in arrivo nel 2023.

La GPU a cui AMD starebbe lavorando sarebbe dotata di un processore grafico con 8 Shader Engine, per un totale di 16.384 Stream Processor. L’insider non era inizialmente sicuro se si trattasse di un modello effettivamente in arrivo nel mercato, affermando successivamente in un post che potrebbe essere disponibile il prossimo anno. La scheda video dovrebbe essere diversa dal resto della gamma, composta da modelli con chip della serie “Navi 3x”: il processore grafico dovrebbe infatti far uso del design MCM (Multi Chip Module) a doppio GCD (Graphics Compute Die) originariamente previsto per i chip delle altre schede, garantendo in questo modo performance maggiori rispetto a Navi 31, dotato di un solo GCD.

Photo Credit: AMD

Secondo i colleghi di Wccftech, questo nuovo chip raggiungerebbe i 16.384 core facendo uso di due die Navi 31 ridotti, motivo per cui si tratterebbe di una versione interamente nuova. Come specificato però nei post dell’insider, le specifiche rimangono ancora da definire e al momento non è dato sapere in quali tipologie di schede video potremmo vedere questo processore grafico. Possiamo tuttavia ipotizzare che AMD decida di equipaggiarlo in una nuova serie di Radeon Pro, se non su un esclusivo modello top di gamma Radeon RX 7000 capace di competere con le schede della gamma “Ti” di Nvidia.

Rimanendo in tema AMD, l’azienda ha di recente dichiarato di voler rendere più semplice l’aggiunta di chiplet di terze parti ai propri processori, con la volontà di offrire ai propri clienti il massimo della personalizzazione. Potete approfondire la notizia nel nostro articolo dedicato.