La RX 7900 XTX, svelata da AMD qualche giorno fa insieme la sorella minore RX 7900 XT, sembra essere molto promettente per quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni. In un primo confronto con la rivale RTX 4090 di Nvidia, ultimamente nei guai per via di problemi di surriscaldamento che causano la fusione del connettore, la nuova top di gamma Radeon è stata in grado di tenere testa e persino superare in alcune situazioni, anche se di un soffio, la proposta più potente della concorrenza. Le aspettative erano anche alte per quanto riguarda la frequenza operativa, che in realtà si è rivelata essere “di soli” 2,5 GHz per quanto riguarda il clock massimo.

Stando a delle indiscrezioni espresse in un video di PC World, sembra però che la RX 7900 XTX non abbia in realtà espresso il suo massimo potenziale, in quanto il processore grafico, di cui di recente è anche trapelato lo schema completo dell’architettura, sarebbe pensato per raggiungere frequenze fino a 3GHz, come più volte si è anche molto parlato nelle varie voci pre-lancio. Nel modello di fabbrica della RX 7900 XTX, AMD ha optato per l’efficienza energetica, scegliendo il rapporto tensione/frequenza più ottimale a tal scopo, lasciando un potenziale ampio margine di overclock in future GPU custom, anche se l’ipotetica soglia dei 3GHz rimane ancora una volta un rumor.

Queste informazioni si basano però su un dettaglio della RX 7900 XTX realizzata da ASUS, dotata di tre ingressi di alimentazione PCIe a 8 pin che fornirebbero alla scheda video una potenza fino a 450W, disponendo così di un buon margine per ottenere frequenze massime più elevate. Tutto è ovviamente da confermare, ma se le cose dovessero stare così, la nuova Radeon potrebbe avere un grosso vantaggio rispetto la RTX 4090 di Nvidia, che avrebbe molta difficoltà dal punto di vista energetico nel raggiungere una tale frequenza.

Come mostrato da AMD durante l’evento di presentazione, le nuove RX 7000 pongono l’accento sull’efficienza energetica: con il 50% in più di prestazioni per watt, il consumo energetico massimo della RX 7900 XTX si ferma a soli 355W.