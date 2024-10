I notebook con RTX Serie 50 potrebbero avere CPU datate

Un nuovo leak suggerisce che i notebook gaming con GPU RTX serie 50, previsti per il 2025, potrebbero non utilizzare le più recenti CPU di Intel e AMD. L'informazione proviene da Golden Pig Upgrade Pack, un noto leaker hardware, che ha condiviso questa previsione su Weibo.

Secondo la fonte, molti produttori potrebbero optare per l'abbinamento delle GPU mobile RTX serie 50 con processori Intel di 13a e 14a generazione o AMD Zen 4. La ragione sarebbe principalmente economica: le nuove CPU Arrow Lake-H/HX di Intel potrebbero risultare significativamente più costose per i produttori di laptop rispetto alle generazioni precedenti.

Golden Pig afferma che "sta diventando sempre più difficile lanciare nuovi prodotti CPU in modo economicamente conveniente". Sembra, inoltre, che la posizione dei prodotti CPU per notebook dovrebbe essere rivalutata in futuro, prevedendo che almeno le CPU desktop U dovrebbero essere l'ultima generazione, ma ciò avverrà solo nel 2027.

Questa tendenza, se confermata, potrebbe avere grosse ripercussioni sul mercato dei laptop gaming di fascia alta, giacché i consumatori potrebbero trovarsi di fronte a dispositivi che combinano GPU all'avanguardia con CPU leggermente datate, un compromesso che potrebbe influenzare le prestazioni complessive, specialmente in scenari CPU-bound.

È importante notare che il leak non afferma che tutti i laptop gaming con RTX serie 50 utilizzeranno CPU di generazioni precedenti, ma suggerisce che questa sarà la configurazione predominante.

Il lancio delle CPU Arrow Lake-H/HX di Intel e delle GPU mobile GeForce RTX serie 50 di NVIDIA è previsto per il primo trimestre del 2025. Sarà, quindi, interessante osservare come si evolverà effettivamente il mercato dei notebook gaming di fascia alta in risposta a queste dinamiche.