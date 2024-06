Le RAM CAMM2 invadono i desktop al COMPUTEX e MSI le raffredda a liquido

Al COMPUTEX Kingston ha svelato i nuovi moduli RAM CAMM2, che dovrebbero soppiantare quelli SO-DIMM nel segmento notebook, ma che stanno trovando spazio anche all'interno dei sistemi desktop. MSI e ASUS hanno infatti mostrato delle schede madre con i nuovi moduli, dando un'idea delle possibilità che offrono anche nel segmento dei PC fissi, non solo in quello dei portatili.

I nuovi moduli Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2 integrano, all'interno di un solo modulo, velocità di 5600 MT/s e capacità di 32GB o 64GB di memoria (a seconda della versione), ma in futuro arriveranno anche varianti da 128GB e 256GB. Ovviamente lo standard è quello DDR5.

Non si sa niente in merito ai prezzi, ma è probabile che sia più alto rispetto alle controparti SO-DIMM. Per quanto riguarda invece la disponibilità, Kingston ha affermato che i nuovi moduli CAMM2 dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine del 2024.

Nello stesso periodo arriveranno anche le motherboard dedicate e, sinceramente, non vediamo l'ora di provarle. MSI propone una soluzione Project Zero, parte del progetto Z790 Project Zero Plus, che come vedete nasconde il modulo CAMM2 e offre un design ancora più pulito. Interessante anche l'implementazione all'interno di un custom loop mostrata in fiera, dove il modulo CAMM2 è raffreddato da un waterblock dedicato.

ASUS ha creato invece la scheda madre Lengshuikeng, di fatto una Maximus Hero modificata che non fa parte del progetto BTF. Non abbiamo particolari dettagli in merito, ma si tratterà certamente di una soluzione di fascia alta.

CAMM2 è uno standard che introduce diverse novità tecniche, sia in termini di dimensioni (è il 57% più sottile di SO-DIMM) che di caratteristiche. Supporta la configurazione di memoria multicanale su un singolo modulo, il che significa che un solo stick è sufficiente per sfruttare una memoria dual-channel e massimizzare la connessione 128-bit con la CPU. Inoltre, Kingston afferma che il collegamento di CAMM2 migliora di molto la connessione tra modulo e motherboard, permettendo di superare le prestazioni dei moduli SO-DIMM. Oltre a questo, CAMM2 permette di usare chip LPDDR5 e LPDDR5X, che possono raggiungere velocità ancor più elevate.