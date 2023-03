Lenovo ha recentemente lanciato una nuova linea di dispositivi per il gaming, chiamata Lenovo LOQ. Questa gamma di prodotti offre diverse opzioni di prezzo e caratteristiche tecniche e comprende i laptop Lenovo LOQ 16IRH8 e Lenovo LOQ 15IRH8 basati su CPU Intel, il PC desktop Lenovo LOQ Tower 17IRB8 e i portatili Lenovo LOQ 16APH8 e Lenovo LOQ 15APH8 con processori AMD. I dispositivi Lenovo LOQ sono stati ispirati dalla linea gaming premium Legion di Lenovo e presentano un design accattivante.

Photo Credit: Lenovo

La nuova linea di laptop gaming Lenovo LOQ offre un’ampia scelta di display di diverse dimensioni (15 o 16 pollici), processori Intel Core di tredicesima generazione o AMD Ryzen serie 7000 e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4060. I notebook gaming Lenovo LOQ con GPU NVIDIA sono dotati di uno switch MUX che consente di bypassare la GPU integrata tramite NVIDIA Advanced Optimus durante le sessioni di gioco, garantendo frame al secondo più elevati con latenza ridotta.

La potente componentistica dei dispositivi Lenovo LOQ è mantenuta fresca grazie a un massimo di quattro heatpipe, doppie ventole ad alta velocità da 85mm da 12V e prese d’aria extra-large. Ciò consente ai laptop di rimanere freschi e silenziosi anche durante l’uso in biblioteche o spazi di coworking. I laptop Lenovo LOQ sono dotati del chip Lenovo LA AI integrato, che alimenta Lenovo AI Engine+ per regolare dinamicamente la potenza e le prestazioni termiche, ottimizzando i frame rate di gioco.

Tutti i dispositivi Lenovo LOQ sono disponibili con fino a 16GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e supportano fino a 32GB di storage e fino a 1TB PCIe SSD. I laptop Lenovo LOQ da 16” hanno una batteria fino a 80Wh per un massimo di 7 ore di autonomia, mentre quelli da 15” integrano una batteria da 60 Wh per un massimo di 6 ore di autonomia.

Photo credit: Lenovo

Il desktop Lenovo LOQ Tower 17IRB8 è un’ottima scelta per i giocatori che desiderano un PC desktop in grado di offrire prestazioni elevate. La parte anteriore dello chassis spazioso di 17 litri presenta motivi a strisce 2D e 3D con accenti blu che ricordano la linea Lenovo Legion. Il PC desktop Lenovo LOQ Tower 17IRB8 offre una maggiore ventilazione che consente alla CPU Intel Core i7-13700 e alle ultime GPU NVIDIA RTX serie 40 di respirare durante le sessioni di gioco pesanti. La memoria è espandibile fino a 32GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e sono possibili diverse opzioni di archiviazione con un HDD SATA da 3,5″ a 7200 giri/min fino a 2 TB, un SSD PCIe NVMe TLC M.2 2280 da 1 TB e il supporto per un massimo di 1 SSD e 2 HDD.

Come per la linea gaming premium Legion di Lenovo, tutti i dispositivi Lenovo LOQ vengono forniti con Windows 11 e 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano