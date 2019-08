Lenovo ThinkPad X1 Carbon rinnovato con le nuove CPU Comet Lake

Tra poche settimane arriverà sul mercato un nuovo ThinkPad X1 Carbon basato sulle nuove CPU Comet Lake di Intel.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, uno degli ultrabook di punta per uso professionale, si rinnova con le nuove CPU Intel Comet Lake, appartenenti alla gamma Core di decima generazione.

I prezzi della nuova gamma X1 Carbon partono da 1479 dollari, con disponibilità a partire da settembre; saranno affiancati anche da X1 Yoga, Thinkpad T490, ThinkPad X390, ThinkPad L13 e ThinkPad L13 Yoga, tutti basati su piattaforma Intel Comet Lake.

Crediti: Lenovo

I nuovi modelli con Comet Lake non rimpiazzeranno subito la famiglia Whiskey Lake con processori di ottava generazione e poiché non esiste una nona generazione nelle CPU Core di serie “U”, i nuovi X1 Carbon si possono considerare appartenenti alla settima generazione del prodotto, in quanto ne mantengono il design, il peso di 1,1 kg e lo spessore di soli 15 mm.

CPU Intel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510U / Intel Core i7-10710U (6 core) RAM 8 / 16 GB LPDDR3 SSD fino a 2 TB PCIe NVMe GPU Intel UHD 620 Schermo 14 pollici, 1920 x 1080 (400 nit), 1920 x 1080 IPS Touch (300 nit), 2560 x 1440 (300 nit), 4K IPS (500 nit) Batteria 51 WHr, 18,5 ore Porte 2 x USB 3.1 Type-A, 2x Thunderbolt 3, HDMI 1.4, jack audio da 3,5 mm, Ethernet proprietario (con adattatore) Wireless Wi-Fi 6, LTE su richiesta Dimensioni 323 x 217 x 14,95 mm Peso 1,1 kg

Il beneficio maggiore di Comet Lake è l’aumento di prestazioni: Intel dichiara un miglioramento del 16% su scala generica ed il 41% in ambito produttività, per esempio usando Office 365.

Il modello più performante, il Core i7-10710U, è anche il primo processore della serie “U” ad avere 6 core fisici e 12 thread, supportando meglio carichi di lavoro multi-thread intensi, come il montaggio video.

Con Comet Lake sbarca anche il supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax), perciò il nuovo X1 Carbon, come il resto della serie, avrà una connessione più veloce dei suoi immediati predecessori. Lenovo sostiene che le prestazioni wireless maggiori non impatteranno sulla durata della batteria, indicata in 18,5 ore sul nuovo X1 Carbon; poco più del modello attuale, la cui autonomia specificata è di 18,3 ore.

I nuovi ThinkPad X1 Carbon, come quelli precedenti, saranno disponibili con una gamma di schermi differenti: si parte da quello “base” Full HD (1920×1080), non touch, per arrivare al 4K IPS. Hanno tutti la stessa configurazione per quanto concerne le porte: due USB 3.1 Type-A, due Thunderbolt 3, un’uscita HDMI 1.4, un jack da 3,5 mm e la connessione Ethernet proprietaria.

Il lancio degli altri ThinkPad basati su Comet Lake è previsto tra settembre ed ottobre; X1 Yoga sarà presentato a settembre a un prezzo di partenza di 1609 dollari, mentre T490, X390, L13 e L13 Yoga ad ottobre, con prezzi rispettivamente a partire da 1129, 1019, 749 e 919 dollari.