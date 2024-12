Se il gaming non è il vostro mondo, ma volete qualità, questo monitor LG è in sconto oggi

Se siete alla ricerca di un monitor di alta qualità che si discosti dalle tradizionali specifiche da gaming, come l'elevato refresh rate (in questo caso limitato a 60Hz), oggi è il momento giusto per approfittare dell'offerta sull'LG 27UQ850V. Su Amazon, infatti, è attivo uno sconto che riduce il prezzo di questo modello da 27 pollici da quasi 450€ a soli 399,99€.

LG 27UQ850V, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 27UQ850V è un monitor eccellente per appassionati di fotografia, videografia e design grafico alla ricerca di una soluzione di visualizzazione di alta qualità che offre dettagli incredibili e colori precisi. La sua risoluzione 4K e la tecnologia HDR offrono immagini nitide e reali, capaci di far emergere ogni dettaglio nei progetti creativi. Con il supporto di un ampio spettro di colori e la calibrazione pre-impostata di fabbrica, vi garantiranno risultati professionali direttamente a casa o in ufficio.

Inoltre, per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, la modalità Low Blue-Light e la tecnologia Flicker Safe ridurranno l'affaticamento degli occhi, consentendovi di lavorare in maggiore comfort. D'altro canto, è altresì ideale per gli utenti gaming che non vogliono per forza giocare a oltre 60Hz, considerando questa soglia sufficiente per godersi appieno i titoli, soprattutto se parliamo di risoluzione come il 4K.

Con la tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento dello schermo con quella della scheda video, si elimina il problema della frammentazione dell'immagine, offrendo un gameplay fluido, anche durante le scene d'azione più intense. Anche se i 60Hz potrebbero non soddisfare i giocatori competitivi che cercano frequenze di aggiornamento ultra elevate, questo monitor offre comunque un'esperienza di gioco coinvolgente e di qualità per i titoli più recenti. La sua versatilità lo rende un acquisto ideale per chi desidera unire lavoro e divertimento in un unico monitor.

