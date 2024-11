LG presenta un display estensibile in grado di crescere del 50%

LG Display ha presentato un nuovo prototipo di display estensibile che può essere allungato fino al 50%, rendendolo il più estensibile nel settore e superando il precedente record di espansione del 20%. La presentazione è avvenuta al LG Science Park di Seoul, nell'ambito del progetto nazionale sui display estensibili, attirando l'attenzione di oltre 100 stakeholder.

In passato, la rigidità degli schermi limitava le loro applicazioni, relegandoli a dispositivi statici e fragili. Tuttavia, la ricerca continua ha portato allo sviluppo di tecnologie che hanno rivoluzionato questo campo, spingendosi oltre i limiti dell'immaginazione.

Una delle pietre miliari nella storia degli schermi è l'introduzione dei primi prototipi di schermi flessibili. Questo ha aperto nuove porte a dispositivi che possono essere arrotolati, piegati e adattati a superfici non piane, rendendo la tecnologia più personalizzabile e portatile che mai. Con l'avvento dei materiali più resistenti e flessibili, le possibilità sembrano ora essere quasi illimitate.

È curioso notare come i display flessibili e estensibili stiano trovando applicazioni in campi inaspettati. Ad esempio, si parla già dell'utilizzo di tali tecnologie negli abiti, dove potrebbero rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i tessuti, trasformandoli in interfacce dinamiche e interattive. Questo non solo per una semplice moda, ma potenzialmente per monitorare la salute o per fornire dati vitali in scenari critici, come nelle uniformi dei vigili del fuoco.

Il nuovo schermo estensibile di LG non solo si espande, ma può essere anche torto, spinto e piegato senza subire danni. Questa versatilità apre la strada a una vasta gamma di applicazioni, inclusi l'abbigliamento, le tecnologie indossabili e i pannelli automobilistici touch estrusi. Durante l'evento, LG ha anche dimostrato come il display possa essere cucito o attaccato direttamente alle uniformi dei vigili del fuoco, fornendo informazioni in tempo reale al resto della squadra.

Il prototipo mostrato è uno schermo da 12 pollici con una risoluzione di 100 pixel per pollice e gamma colori RGB completa, che può estendersi fino a 18 pollici. LG Display ha sviluppato questa tecnologia su un "substrato di materiale siliconico speciale usato nelle lenti a contatto", migliorandone le proprietà per aumentarne l'estensibilità e la flessibilità. Ha inoltre introdotto una nuova struttura di design per i circuiti elettrici e una sorgente luminosa micro-LED, che permette di allungare lo schermo più di 10,000 volte senza deteriorare la qualità dell'immagine.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il progetto sui display estensibili è una delle iniziative promosse dal Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Corea del Sud (MOTIE) e dal Korea Planning & Evaluation Institute of Industrial Technology. Grazie a questo programma, LG Display e la Corea del Sud sono riusciti a posizionarsi avanguardia nel mercato dei display di nuova generazione, promuovendo altresì la ricerca, lo sviluppo e la catena di approvvigionamento a beneficio dell'economia locale. Oltre a LG Display, la realizzazione del prototipo ha coinvolto più di 19 istituzioni industriali e di ricerca nazionali.

L'impegno del MOTIE nella realizzazione di questa innovativa tecnologia dimostra come il supporto governativo sia essenziale nello sviluppo di tecnologie avanzate, seguendo un percorso simile a quello intrapreso dagli Stati Uniti con il CHIPS Act per il settore dei semiconduttori.