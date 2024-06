L'IA ha fatto un fail clamoroso nella demo mostrata da AMD al Computex

Durante il keynote al Computex 2024, la CEO di AMD Lisa Su ha parlato delle eccellenti prestazioni delle schede grafiche Radeon Instinct MI300X, create appositamente per i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, la dimostrazione ha evidenziato la necessità di un controllo accurato delle informazioni fornite dall'intelligenza artificiale.

Il punto focale della presentazione era Wanderlust, un assistente di viaggio basato su GPT-4, che per l'occasione doveva mostrare informazioni sulla città di Taipei, dove si svolge l'evento. Tuttavia, invece di indicare il luogo corretto dell'evento, l'Nangang Exhibition Center, Wanderlust ha erroneamente identificato una posizione diametralmente opposta, segnalando la scuola Changan Junior High School come sede del keynote.

Questo errore sottolinea le problematiche relative all'affidabilità dell'IA nel fornire informazioni corrette. In questo caso specifico, la discrepanza tra i dati forniti dall'IA e la realtà effettiva ha messo in dubbio l'affidabilità totale dei sistemi automatizzati senza una verifica manuale.

Questo episodio incoraggia ad applicare più cautela e maggiori controlli nel processo di integrazione dellIA in applicazioni pratiche.

Sebbene gli errori in presentazioni di questo genere possano essere comuni, il fatto che si trattasse di una demo preconfezionata solleva interrogativi sulla precisione e l'attendibilità di tali sistemi quando usati in contesti reali.

Oltre all'assistente di viaggio, l'intervento di Lisa Su non si è limitato all'IA, presentando anche le nuove entusiasmanti tecnologie nel campo dell'hardware gaming, come le nuove CPU della serie Ryzen 9000 e i chip mobile Ryzen AI.