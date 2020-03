Volete gli RGB anche sui cavi dell’alimentatore? vi serve il Lian Li STRIMER PLUS

Se un PC è pieno zeppo di LED RGB, performa meglio? No, ma il loro effetto estetico è innegabile. Negli ultimi anni quasi tutti i brand si sono adeguati alla “moda”, addobbando i loro prodotti proprio con i nostri amati LED. Schede video, schede madri, ventole e perfino le RAM sono diventate una versione High-Tech di un albero di Natale. Oggi grazie a Lian Li (un’autorità in ambito di case e accessori per PC) lo diventano anche i cavi di alimentazione.

Lo STRIMER PLUS, un estensore per cavi di alimentazione, si presenta in 2 modelli diversi: uno da 8 pin e uno da 24 pin, rispettivamente dotati di 108 e 120 LED. Compatibile con i software di controllo per gli RGB delle schede madri, offre una miriade di combinazioni di colori, peraltro sincronizzabili con quelle della scheda madre stessa.

Se necessario è anche possibile invertire l’orientamento delle strisce a LED RGB. Gli effetti di illuminazione possono essere gestiti da un controller, fornito con il modello da 24 pin. Queste caratteristiche rendono lo STRIMER PLUS la ciliegina sulla torta, un gadget immancabile per le build che prestano un particolare attenzione all’estetica, andando a completare un eventuale pattern di colori.

Lo STRIMER PLUS di Lian Li è attualmente disponibile solamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, al prezzo scontato di 49,99 dollari. Diteci, voi cosa ne pensate? È una spesa valida per un componente puramente estetico?