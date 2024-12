L'Intel 8080 compie 50 anni: aprì la strada ai microprocessori

Intel celebra il 50° anniversario di uno dei processori più iconici e rivoluzionari della storia, l'Intel 8080. Lanciato nel 1974, questo microprocessore non si limitò a migliorare la tecnologia esistente, ma creò un intero mercato, rendendo l'informatica accessibile non solo alle grandi aziende, ma anche ai singoli individui. Come affermò Federico Faggin, il progettista principale dell’8080 e delle sue versioni precedenti (4004 e 8008), “Il 4004 e l’8008 suggerivano la possibilità, ma l’8080 la rese realtà”.

L'Intel 8080 nacque come risposta alle limitazioni evidenziate dagli utenti dell'8008. Sebbene innovativo per l'epoca, quest'ultimo non era adatto a gestire applicazioni complesse. Il nuovo processore a 8 bit era significativamente più efficiente, flessibile e potente, capace di eseguire 290.000 operazioni al secondo, dieci volte più veloce rispetto al predecessore. Grazie al design a 40 pin, si semplificò l'integrazione con altri componenti, superando il limite dei soli 18 pin dell'8008. Inoltre, l'8080 integrava funzionalità che in precedenza richiedevano chip aggiuntivi, configurandosi come il primo vero microprocessore “all-in-one”.

Prima dell'avvento dell'8080, Intel produceva chip su misura per esigenze specifiche, come il 4004, originariamente progettato per le calcolatrici Busicom, e l'8008, sviluppato per il terminale programmabile Datapoint 2200. L'8080 cambiò radicalmente il mercato: per soli 360 dollari, le aziende potevano acquistare un processore programmabile per molteplici utilizzi. Questo approccio contribuì alla nascita dei personal computer, democratizzando l'accesso alla tecnologia e stimolando la crescita della programmazione come disciplina chiave.

L'8080 rappresentò un passo cruciale verso l'architettura x86, oggi la più diffusa al mondo. Da allora, i processori Intel hanno continuato a evolversi, trovando applicazione in una vasta gamma di dispositivi: dai computer e automobili, fino ai data center e ai dispositivi IoT.

L'Intel 8080 è stato il cuore di alcune delle più importanti innovazioni tecnologiche:

Registratori di cassa elettronici: Nel 1975, i modelli Hugin Model 150, prodotti dall’azienda svedese Hugin, utilizzarono l'8080 per trasformare le tradizionali casse meccaniche in sistemi avanzati in grado di stampare ricevute e leggere carte di credito. Oggi, i moderni sistemi POS e self-checkout utilizzano chip Intel Core.

Nel 1975, i modelli Hugin Model 150, prodotti dall’azienda svedese Hugin, utilizzarono l'8080 per trasformare le tradizionali casse meccaniche in sistemi avanzati in grado di stampare ricevute e leggere carte di credito. Oggi, i moderni sistemi POS e self-checkout utilizzano chip Intel Core. Personal Computer: L'8080 animava il MITS Altair 8800, uno dei primi PC, venduto a 439 dollari, un prezzo infinitamente più accessibile rispetto ai computer aziendali da 30.000 dollari dell'epoca. Con una velocità di 2 MHz, rappresentava un traguardo tecnologico. Oggi, i processori Intel Core Ultra , lanciati quest'anno, raggiungono velocità di 5,7 GHz , un incremento straordinario rispetto ai primi passi della microinformatica.

Per commemorare i 50 anni dell’8080, il Museo Intel di Santa Clara, in California, ha inaugurato una mostra speciale dedicata al processore. Tra i pezzi esposti vi sono dispositivi originali basati sull’8080, ancora perfettamente funzionanti.

L'Intel 8080 non è stato solo un processore: ha rappresentato un simbolo di innovazione e progresso, dando il via a una rivoluzione tecnologica le cui influenze sono ancora ben visibili nel mondo moderno.