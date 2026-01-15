Le Logitech G PRO X2 Lightspeed sono ora in offerta su Amazon a 161,89€ invece di 269,00€, con uno sconto del 40%. Queste cuffie gaming wireless di livello professionale vi offriranno un'esperienza audio superiore grazie ai driver in grafene da 50 mm e al sistema DTS Headphone X 2.0 7.1. Con un risparmio di oltre 100€, potrete godere di 50 ore di autonomia, connettività multipla e il microfono removibile con tecnologia Blue VO!CE per comunicazioni cristalline.

Logitech G PRO X2 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarle?

Le Logitech G PRO X2 Lightspeed sono la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati che cercano un vantaggio sonoro determinante durante le sessioni di gioco. Sviluppate in collaborazione con professionisti del settore eSports, queste cuffie vi permetteranno di individuare con precisione ogni singolo dettaglio audio, dai passi degli avversari ai movimenti più impercettibili, grazie ai driver in grafene da 50 mm e al surround DTS Headphone X 2.0 7.1. Se siete streamer o giocate regolarmente in team, apprezzerete particolarmente il microfono cardioide rimovibile con tecnologia Blue VO!CE che garantisce comunicazioni cristalline con i vostri compagni di squadra.

Queste cuffie soddisfano le esigenze di chi cerca versatilità e libertà di movimento senza rinunciare alla qualità: con 50 ore di autonomia e un raggio wireless fino a 30 metri, vi dimenticherete dei fastidiosi cavi durante le vostre maratone gaming. La tripla connettività (LIGHTSPEED wireless, Bluetooth e jack 3.5mm) le rende perfette per chi possiede multiple piattaforme, dalla PC a PlayStation 5, passando per Nintendo Switch. I cuscinetti intercambiabili in memory foam, disponibili in similpelle o velour traspirante, garantiscono il massimo comfort anche nelle sessioni più lunghe, rendendole l'investimento perfetto per chi non accetta compromessi tra prestazioni e comodità.

Le Logitech G PRO X2 Lightspeed sono cuffie gaming wireless di livello professionale, sviluppate in collaborazione con giocatori eSports. Equipaggiate con driver in grafene da 50 mm, garantiscono un audio precisissimo per individuare ogni dettaglio sonoro. La tecnologia LIGHTSPEED offre connessione wireless a 2,4 GHz stabile fino a 30 metri, con un'autonomia eccezionale di 50 ore. Potrete anche sfruttare la connettività Bluetooth e il cavo aux da 3,5 mm per massima versatilità.

