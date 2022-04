Logitech rinnova il suo mouse verticale con “Lift”, un prodotto pensato principalmente per chi è alla ricerca di un dispositivo ergonomico, o che soffre della sindrome del tunnel carpale, o qualsiasi altra condizione che porta disagio nell’uso di un mouse classico. Diversamente da MX Vertical, realizzato sullo stesso design ergonomico, Lift è più piccolo e si adatta a chi ha mani più minute, anche se è impugnabile facilmente da tutti.

Il design, lo potete vedere dalle foto, vede un’impugnatura inclinata di 57 gradi che permette d’impugnarlo mantenendo il polso nella sua posiziona naturale.

Il dorso del mouse è ricoperto da un materiale soft touch, che migliora la presa, mentre la zona anteriore dove sono presenti i pulsanti è in plastica liscia. La sensazione al tatto è piacevole e la rotellina, di tipo classico (non a rotazione infinita come i modelli di punta della serie MX) è ricoperta da gomma e offre un click attutito durante la rotazione. Oltre ai due tasti principali e alla rotellina cliccabile, sul lato sinistro, sono presenti altri due tasti funzione che cadono precisamente sotto al pollice. L’ergonomia di quest’ultimi è differente in base alla dimensione della vostra mano: solo se avete mani di dimensioni piccole o poco più riuscirete a raggiungerli facilmente con il polpastrello del pollice, mentre se avete mani grandi sarete costretti a piegare il dito.

“L’ergonomia e il comfort giocano un ruolo fondamentale nel benessere generale dello spazio di lavoro”, afferma Olessia Hageman, Responsabile Business Unit Ergo di Logitech. “Lift nasce dalla nostra filosofia “Feel Better, Do Better”, secondo la quale quando ci sentiamo bene rendiamo anche di più nella nostra quotidianità. Questo nuovo mouse aiuta le persone a lavorare nel massimo comfort per ore, con l’obiettivo di sentirsi meglio alla fine di una lunga giornata alla scrivania”. Per coloro che sono più attenti all’ecologia, saranno felici di sapere che una parte degli elementi in plastica di Lift è realizzata con materiale riciclato post-consumo (PCR) – più precisamente, il 70% nella finitura grafite e il 54% in quelle rosa e bianco sporco.

Logitech Lift è accompagnato dal software Logi Option che permette di configurare la sensibilità, l’azione dei pulsanti e personalizzarne l’uso con vari software.

Lift è un mouse da lavoro, e anche se non escludiamo possa essere usato con dei giochi, non è probabilmente pensato per questo. Il sensore è da 4000 DPI, regolabile, e la connessione avviene tramite Logi Bolt, la connessione Bluetooth avanzata che assicura sicurezza e prestazioni superiori rispetto il Bluetooth nella sua implementazione base. Questa scelta ha perfettamente senso considerando l’anima business di questo mouse, che può comunque essere usato in ogni ambiente. Il ricevitore USB è nascosto sul fondo, dietro una porzione di copertura che si rimuove con una pressione su un lato, dato che è tenuta in sede da tre piccoli magneti. In questa zona è presente anche l’alloggiamento della batteria, una classica stilo AA, già inserita nel mouse e che offre fino a due anni di autonomia.

Logitech Lift è disponibile in tre colorazioni (rosa, bianco sporco e grafite) e due modelli, uno per destrorsi e uno per mancini.

Logitech Lift è disponibile al prezzo di 79,99 euro, ed esegue perfettamente quello che promette: una presa comoda per lavorare che non stressa il polso. La dimensione lo rende idoneo soprattutto per coloro che hanno mani di piccole o medie dimensioni. L’autonomia non è un problema, la precisione è più che sufficiente per la tipologia d’uso, e la qualità generale è ottima. Se cercate un prodotto simile non ci sono motivi per cui non acquistare Lift, che rispetto a diversi altri mouse verticali in commercio, può godere delle soluzioni avanzate di Logitech, soprattutto in termini di ergonomia, personalizzazione e software di controllo, nonché della connettività Bluetooth avanzata.