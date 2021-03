L’ultima novità di Microsoft Teams farà felici gli utenti Apple

Ultimamente vi abbiamo parlato spesso di Microsoft Teams, grazie alla sua impennata di popolarità dovuta alla situazione corrente che vede milioni di persone in tutto il mondo costrette a rimanere a casa e appoggiarsi a servizi affidabili per continuare a svolgere il proprio lavoro e/o studiare. Proprio un paio di settimane fa, ad esempio, vi abbiamo riferito dell’introduzione di una nuova opzione che consente di attivare o meno le chat durante le riunioni, dato che alcuni datori di lavoro si sono accorti che i propri dipendenti spesso si trovavano a prestare maggiore attenzione a quello che si stava dicendo in chat piuttosto che alla riunione vera e propria. Oppure, se andiamo più indietro, vi abbiamo informato della futura implementazione di una gestione semplificata dei file condivisi, feature decisamente gradita e che sarà utile a tantissime persone.

Oggi, invece, vi parliamo di una integrazione che sicuramente sarà ben accolta dai possessori di un notebook MacBook Pro di Apple. Infatti, tramite un messaggio pubblicato sul forum Microsoft Uservoice, il team attualmente al lavoro su Microsoft Teams ha annunciato che è ora disponibile il supporto per la Touch Bar:

Siamo lieti di annunciare che i controlli tramite Touch Bar sono ora disponibili durante le chiamate e le riunioni su MacBook Pro. Gli utenti possono ora utilizzare la Touch Bar per accendere/spegnere la videocamere, disattivare/riattivare il microfono, alzare/abbassare la mano, lasciare il meeting ed altro ancora.

Sebbene, stando ad alcuni leak, sembri che Apple abbia intenzione di eliminare la Touch Bar dai futuri modelli di MacBook Pro, si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato ed ancora presente su milioni di dispositivi in tutto il mondo, quindi di certo continuerà ad essere supportato ancora per un bel po’ di tempo.