L'ultimo SSD Western Digital è più veloce del precedente, anche se usa memorie più lente

Western Digital ha annunciato il nuovo SSD SN5000S, che sfrutta memorie QLC e promette prestazioni superiori rispetto alla passata generazione di SSD, che usavano memorie TLC. Secondo i dati, il nuovo SN5000S è fino al 16,5% più veloce del precedente SN740.

L’incremento delle prestazioni arriva nonostante l’uso di chip di memoria QLC (Quad-Level Cell), che permettono di immagazzinare più dati in ogni cella rispetto alla tecnologia TLC (Triple-Level Cell), ma sono più lenti. Il nuovo SN5000S è stato progettato per soddisfare le esigenze di velocità e affidabilità che contraddistinguono i dispositivi e le applicazioni moderne, che potranno fare affidamento sulla nuova unità di Western Digital per dormire sonni tranquilli. Non mancano ovviamente tutte le tecnologie proprietarie atte a ottimizzare le prestazioni e la vita del SSD.

SN5000S SN740 NAND Flash QLC 96 layer TLC 112 layer Capacità 512GB, 1TB, 2TB 512GB, 1TB, 2TB Prestazioni in lettura (modello 2TB) 6,000MB/s 5,150MB/s Prestazioni in scrittura (modello 2TB) 5,600MB/s 4,850MB/s Resistenza 600TBW 500TBW Consumo massimo 6.9W 6.3W

Il nuovo SSD Western Digital SN5000S arriva sul mercato sia in formato M.2-2280 che M.2-2230, quindi è perfetto sia per i PC che per gli handheld come Steam Deck, ROG Ally e così via. Sarà disponibile nei tagli da 512GB, 1TB e 2TB, con velocità nominali di 6GB/s in lettura e 5,6GB/s in scrittura (per il modello top di gamma da 2TB) e una resistenza di 600TBW (sempre sul modello 2TB).

Non abbiamo dettagli in merito, ma per migliorare le scarse prestazioni della memoria NAND QLC, è probabile che Western Digital abbia inserito una cache SLC, o abbia sfruttato una parte delle celle di memoria come pseudo-SLC. Per averne la certezza, però, dovremo avere l’SSD tra le mani.