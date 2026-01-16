Siete ancora combattuti tra macOS e Windows e vi trovate spesso a dover scegliere quale sistema usare in base alle esigenze del momento? Oggi non è più necessario scendere a compromessi. Grazie a Parallels potete utilizzare entrambi i sistemi operativi direttamente sul vostro Mac, in modo semplice, veloce e perfettamente integrato. È una soluzione pensata per chi lavora con software diversi, per chi ha necessità professionali specifiche o per chi desidera semplicemente avere la massima libertà d’uso senza rinunciare alla stabilità e alle prestazioni.

Vedi offerta su Parallels

Parallels Desktop, perché approfittarne?

Questa flessibilità diventa ancora più interessante grazie a una promozione che rende Parallels ancora più accessibile. Attualmente è possibile approfittare di sconti fino al 45%, un’occasione ideale per unire due mondi apparentemente distanti in un’unica esperienza. Con Parallels potete passare da macOS a Windows in pochi secondi, lavorando con le applicazioni che preferite e mantenendo un flusso di lavoro continuo.

Le diverse edizioni disponibili permettono di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze. La Business Edition offre uno sconto del 25% ed è pensata per le aziende e i team che necessitano di strumenti affidabili per la gestione e la produttività. La Standard Edition si posiziona nel mezzo, con uno sconto del 35% sulla sottoscrizione annuale, risultando ideale per un utilizzo quotidiano e versatile. Per chi invece cerca funzionalità avanzate e prestazioni al massimo livello, la Pro Edition rappresenta la scelta migliore, con uno sconto che arriva fino al 45%.

Parallels vi consente quindi di trasformare il vostro Mac in una piattaforma completa e universale, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza lavorativa o personale. Utilizzare macOS e Windows insieme non è mai stato così semplice e conveniente. Grazie a queste offerte, questo è il momento perfetto per investire in uno strumento che semplifica il vostro lavoro e amplia le vostre possibilità. Due sistemi operativi, un solo Mac: ora la scelta è davvero nelle vostre mani.

