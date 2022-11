Se state cercando una PC portatile ideale per studiare, lavorare e giocare a un prezzo da Black Friday, vi consigliamo di dare uno sguardo all’Honor MagicBook 16, disponibile su Amazon a un prezzo davvero imbattibile! Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete acquistarlo al costo di appena 699,00€ invece di 956,12€.

Il modello in questione è dotato di un design elegante e minimale, super sottile e ideale da portare con sé in borsa o in zaino senza subirne il peso. Pur essendo un notebook così leggero, per, sfrutta delle caratteristiche tecniche molto interessanti, perfette anche per chi cerca un computer da gioco entry level. Per questo, trattandosi di un articolo tanto interessante e disponibile a un costo molto scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che gode ancora della promozione!

Il MagicBook 16 vi garantisce la massima velocità di esecuzione grazie a una RAM DDR4 da 16 GB a canale doppio, per una velocità di trasferimento del 50% migliori rispetto a una RAM a canale singolo, e una SSD da 512 GB. Ciò vi garantisce accensioni super rapide e un’esperienza fluida anche utilizzando più app contemporaneamente. Inoltre, il processore AMD Ryzen 5 5600H dispone dell’architettura Zen 3 e di un processo a 7 nm, permettendovi di portare a termine anche i compiti più difficili con un consumo di energia inferiore rispetto ai notebook meno performanti.

Anche le prestazioni del display non sono da meno! Vi assicura colori vivi e accurati con 16,1″ Full HD, 144Hz di frequenza di aggiornamento, 100% sRGB ad alta gamma di colori e 87,3% di rapporto schermo-corpo per il massimo coinvolgimento anche mentre state guardando contenuti in streaming o videogiocate. Non meno importante, potrete connettere il telefono all’Honor MagicBook 16 per un’esperienza di lavoro super smart. Avrete la possibilità di aprire fino a 2 app mobile su più schermi per condividere file e rispondere alle chiamate, semplificando al massimo la vostra giornata lavorativa!

Da non sottovalutare anche l’ottima dissipazione del calore: le ventole di raffreddamento sono dotate di due pale a S, che consentono il passaggio di più aria attraverso il sistema, per una dissipazione efficiente e silenziosa. Potrete inoltre passare dalla “modalità Prestazione” alla “modalità Equilibrio” e viceversa per soddisfare diverse esigenze, in base alle vostre attività.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!