Mai visto un risparmio così, soprattutto su un notebook OLED

È il momento perfetto non solo per aggiornare il notebook, ma anche per scoprire la tecnologia OLED su un portatile, un'innovazione che porta l'esperienza visiva a un livello completamente nuovo, proprio come è accaduto in passato con le migliori smart TV. Con il Black Friday in corso, Amazon offre l'Asus Vivobook 15 OLED a soli 649€.

Asus Vivobook 15 OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus Vivobook 15 OLED è l'ideale per professionisti e studenti che necessitano di un PC affidabile per gestire le loro attività quotidiane. Grazie al suo processore Intel Core di tredicesima generazione i7-1355U, accompagnato da 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, questo notebook garantisce prestazioni elevate per l'elaborazione di documenti, la navigazione internet e l'utilizzo di software specialistici senza rallentamenti. Inoltre, per chi passa lunghe ore davanti al monitor, la tecnologia OLED con certificazione PANTONE Validated e TÜV Rheinland riduce le emissioni di luce blu, offrendo un’esperienza visiva confortevole e riducendo l'affaticamento degli occhi.

Non solo i professionisti, ma anche gli appassionati di intrattenimento domestico trovano nell'Asus Vivobook 15 OLED un ottimo compagno. Con il suo schermo OLED da 15,6" che offre immagini vivide, dettagliate e angoli di visione estesi, questo notebook è perfetto per guardare film, editare foto o video e godersi qualche videogioco grazie alla scheda Intel Iris Xe integrata.

La connettività è inoltre assicurata dal WiFi 6E per navigazione ad alta velocità e una webcam 1080p Full HD per chi ama mantenersi in contatto con amici e familiari attraverso videochiamate di qualità. A soli 649€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un equilibrio tra performance, design e prezzo.

Vedi offerta su Amazon