Chi usa da tempo un antivirus conosce già i disagi provocati dai falsi positivi: siti, servizi e/o programmi totalmente legittimi che vengono contrassegnati e bloccati a causa di un errore nel database o di un bug in un aggiornamento.

E questo è proprio quanto successo a Malwarebytes, i cui utenti hanno segnalato una cascata di notifiche di siti web bloccati dal programma. La cosa curiosa, però, che tutti i siti appartenevano a Google.

. @Malwarebytes something up with Google all of a sudden? Getting bombarded with Google sites flagged as malware. pic.twitter.com/vpKqyR6JA6

— The Bad Beard Dude (@TheBadBeardDude) September 21, 2022