McAfee è un brand di antivirus molto popolare, non solo perché è presente sul mercato da vari decenni, ma anche per via del suo istrionico fondatore, John McAfee, la cui vita avventurosa fino alla fine sarebbe degna di una trasposizione cinematografica. Ma al netto del folklore e degli aneddoti, l’antivirus proposto dall’azienda con il nome McAfee Antivirus Total Protection è un pacchetto ricco di funzionalità, fra cui spicca una VPN illimitata, un’interfaccia user-friendly, nonché un buon rapporto qualità prezzo. Ma queste caratteristiche da sole basteranno a prendere in considerazione un abbonamento al servizio di antivirus di McAfee? Scopriamolo subito!

Partiamo subito dicendo che questa recensione si focalizza sulla soluzione di sicurezza di fascia consumer di McAfee, che si compone di un piano di base, noto come McAfee Total Protection Individuale/Plus e di altri due piani, ovvero McAfee Total Protection Più Dispositivi e McAfee Total Protection Famiglia.

McAfee Antivirus Total Protection – Piani e prezzi

Il piano di McAfee Antivirus Total Protection per singolo dispositivo, oltre all’antivirus, offre firewall, filtro URL dannosi, un password manager, la crittografia per i file più importanti, l’eliminazione sicura di file e cartelle e una copertura VPN senza limiti di dati per un solo dispositivo (se la licenza è impostata con il rinnovo automatico).

I piani Total Protection Individuale e Più Dispositivi aggiungono la protezione antifurto (a patto che il rinnovo automatico sia attivo), con il monitoraggio dei dati personali sul Dark Web. La copertura dei dispositivi è indipendente dalla piattaforma e può arrivare a includere 5 device diversi, che siano PC, Mac o sistemi Android o iOS.

Tutti i piani sono con rinnovo automatico per il primo anno e includono la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Di certo il piano più conveniente, almeno per il primo anno (mantenendo il rinnovo automatico attivo) è quello dedicato alla famiglia, con 10 dispositivi attivabili senza vincoli di piattaforma. Si tratta di poco più di 5 euro a dispositivo all’anno, un prezzo abbastanza contenuto, soprattutto se avete una famiglia numerosa o molti dispositivi da proteggere.

McAfee Total Protection

Una volta installata l’applicazione di McAfee Total Protection, avremo accesso alla dashboard principale dopo il riavvio del computer. L’impatto sul sistema è stato minimo e non abbiamo notato cali di prestazioni o rallentamenti all’avvio del computer.

Il software in se regge bene ai tentativi di manomissione: abbiamo tentato di chiudere vari processi, ma il motore di base è rimasto attivo e ha garantito la protezione continua del sistema.

Dal punto di vista dell’interfaccia utente, McAfee Total Protection è pensato soprattutto per gli utenti meno esperti, infatti la suite ha un design molto user-friendly e il pannello iniziale è molto semplice ma efficace nel presentare le opzioni disponibili (scansione del computer, monitoraggio del web e protezione dell’identità). Selezionando una delle opzioni, si accede a ulteriori strumenti correlati (ad esempio il password manager nel caso del pannello Identità).

Forse gli utenti più esperti avrebbero preferito una visione d’insieme più completa delle varie funzionalità e opzioni disponibili, ad esempio il pannello del Firewall è parecchio nidificato e occorre passare attraverso diverse finestre per visualizzare tutte le impostazioni, tuttavia l’utente medio non si sentirà mai sopraffatto dalla mole di informazioni e settaggi tipici di antivirus più avanzati.

Antivirus

Coerentemente con l’approccio user-friendly dell’interfaccia, anche il sistema di scansione antivirus è molto semplice: potrete scegliere fra la scansione rapida e l‘analisi completa del sistema. Inoltre, potrete analizzare singoli elementi direttamente da Esplora risorse tramite il menu contestuale attivabile con il pulsante destro del mouse. Tutto qui.

Manca del tutto la possibilità di analizzare le unità rimovibili, ad esempio, ma soprattutto la possibilità di definire delle scansioni personalizzate, una mancanza per noi abbastanza grave, considerata soprattutto la personalizzabilità offerta da altre suite di sicurezza come Bitdefender.

Detto questo, a fronte di una scansione un po’ più lenta rispetto ad altri prodotti, McAfee continua con il suo approccio votato alla semplicità anche per i rapporti post-scansione: le informazioni sono molto limitate, con pochi dettagli, e il software comunica in modo generico di aver rimosso delle minacce senza però entrare nello specifico. Anche volendo analizzare a fondo i rapporti, sarà difficile capire quali minacce sono state eventualmente rimosse, e in definitiva il software è come se chiedesse all’utente di lasciar fare senza preoccuparsi troppo dei dettagli. Se preferite un maggiore controllo sulle operazioni eseguite dall’antivirus, probabilmente vi conviene guardare altrove.

Protezione

Tra febbraio e maggio 2020, McAfee è stato sottoposto ai test di AV-Comparative, e purtroppo il risultato non è stato esaltante: l’antivirus si è classificato al 16° posto con un punteggio di protezione del 98,9%. A giugno-ottobre dello stesso anno, è andata anche peggio, con un punteggio del 98,5%.

Nei nostri test, condotti con vari programmi che si comportano in modo sospetto e veri e propri malware, l’antivirus si è attivato solo quando abbiamo provato ad avviare alcuni di questi tool, in caso contrario ha ignorato del tutto i file.

Total Protection si è comportato meglio nel blocco degli URL, dove è stato reattivo anche con alcuni URL dannosi davvero recenti.

Il monitoraggio a livello di funzionamento di Total Protection, comunque, è stato efficace nel rilevamento della maggior parte delle minacce, anche fra le più recenti, sebbene altri antivirus facciano decisamente meglio.

Firewall

Il firewall offerto da McAfee è ricco di opzioni, fra cui la possibilità di aprire e chiudere porte specifiche, o definire regole personalizzate a livello di applicazione. Purtroppo la struttura nidificata delle opzioni rende la navigazione poco agevole e richiede un po’ di tempo per familiarizzare con essa.

Un aspetto che ci ha lasciati perplessi è il sistema anti-intrusione, disattivato per impostazione predefinita e con pochissime impostazioni, inoltre le informazioni a disposizione su questo strumento sono pochissime e nemmeno la knowledge base ci ha aiutati a capire a cosa serve effettivamente.

VPN

McAfee Total Protection include una VPN nota come Safe Connect, senza limiti di traffico e basata sulla tecnologia di TunnelBear. L’app VPN è integrata nell’interfaccia di Total Protection e consente di effettuare automaticamente la connessione al server più vicino. C’è un elenco con 22 Paesi, con la possibilità di connettersi in automatico o quando ci si collega a reti Wi-Fi o cablate. La connessione sfrutta il protocollo OpenVPN e la crittografia AES-256-GCM, uno standard del settore.

Anche in questo caso, l’approccio della suite è spartano, infatti non ci sono altre opzioni, manca il kill switch, sebbene l’app ci avvisi in caso di mancata connessione. Inoltre le velocità medie non sono molto elevate, e lo sblocco di contenuti geolocalizzati è estremamente limitato. In ogni caso, la VPN va benissimo per gli usi di base e, sebbene non giustifichi da sola l’acquisto di un pacchetto McAfee, costituisce comunque una buona aggiunta all’offerta.

Altre funzioni

McAfee Antivirus Total Protection offre qualche altro extra, come un filtro antispam che si installa in automatico su Outlook e che fa bene il suo dovere. File Lock consente di archiviare i file in un vault protetto accessibile via password o domanda di sicurezza e che viene visualizzato da Esplora risorse come se fosse un’unità di archiviazione a parte. Potrete decidere la capienza del vault, e definire un indirizzo e-mail per il ripristino della password. Quello che non abbiamo apprezzato è il dover fornire un indirizzo e-mail durante la creazione guidata di un vault, e attendere un codice di conferma via e-mail prima di poter attivare il vault. Se ci dovessero essere problemi con i server o ritardi nell’invio del codice, potreste non utilizzare il servizio fino al ripristino del normale funzionamento.

Lo scanner per le vulnerabilità verifica l’assenza di aggiornamenti cruciali, ma purtroppo non funziona sempre in automatico. In più di un’occasione, infatti, siamo stati costretti a procedere con l’aggiornamento manuale.

Il password manager True Key consente di creare e sincronizzare le password su 5 dispositivi diversi. Fra i pro, ci sono la possibilità di usare metodi di autenticazione a più fattori, fra cui mail, impronta digitale, Windows Hello e altri, però non consente di compilare i moduli in automatico né di condividere le password in modo sicuro.

App Boost migliora le prestazioni intervenendo sulle priorità di I/O e di accesso alla CPU per le app in background. Gli effetti non sono subito evidenti, ma secondo l’azienda si può ottenere un aumento della velocità dall’11% al 14%. C’è anche Web Boost, ma si limita a impedire la riproduzione automatica di video su alcuni siti web e nient’altro.

Infine c’è uno strumento per la rimozione dei tracker che elimina cookie e file temporanei e uno per la cancellazione definitiva dei file. Entrambi sono molto facili da usare e sono un extra gradito nel pacchetto complessivo.

Gli altri piani

Scegliendo uno degli altri piani di McAfee Total Protection, sarà possibile proteggere più dispositivi, indipendentemente dal fatto che appartengano a una o un’altra piattaforma. Dunque, potrete attivare la suite su un MacBook, un laptop Windows e uno smartphone Android, per fare un esempio.

Attivando il rinnovo automatico, oltre che a uno sconto sul prezzo del primo anno, avrete la possibilità di utilizzare lo strumento antifurto di McAfee che monitora il web e vi fornisce possibili soluzioni agli eventuali problemi riscontrati. Ad esempio, il monitoraggio dei social vi avvisa circa i possibili rischi connessi ai contenuti che condividete. Inoltre lo strumento monitora il dark web, per verificare che i vostri dati personali o bancari non siano finiti in qualche database a seguito di qualche data breach.

Il piano Famiglia, inoltre, offre anche un ottimo strumento per il controllo genitori. Potrete monitorare sia la posizione dei vostri figli a livello geografico che verificare i contenuti a cui hanno accesso sul web, impostare delle regole e ricevere notifiche in caso di violazione. Non è il migliore fra gli strumenti di questo tipo, ma costituisce un’aggiunta interessante e che potrebbe aiutarvi a tenere d’occhio le attività online (e offline) dei vostri figli per una maggiore sicurezza.

Conclusione

Sebbene non sia la prima suite di sicurezza in assoluto, McAfee Total Protection offre diversi strumenti interessanti che, nell’insieme, potrebbero giustificare l’acquisto di un piano. Uno degli aspetti migliori è il sistema di monitoraggio dell’identità online, mentre il motore antivirus fa il suo dovere, seppur presenti margini di miglioramento. Se trovate una buona offerta introduttiva e avete molti dispositivi da proteggere, scegliere un piano familiare o multi dispositivo potrebbe avere senso. In ogni caso, avrete 30 giorni di tempo per provare ed, eventualmente, chiedere un rimborso.

In alternativa date un’occhiata alla nostra classifica dei migliori antivirus del 2022.