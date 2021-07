Memorie RAM, i prezzi potrebbero aumentare meno del previsto

Qualche mese fa vi abbiamo riportato che, secondo un rapporto di TrendForce, i prezzi delle memorie RAM erano destinate ad aumentare ulteriormente nel corso di quest’anno a causa dell’incredibile domanda e dell’incapacità dei produttori di far fronte a simili richieste. Fortunatamente, sembra che la situazione sia più rosea di quanto immaginato. Infatti, la compagnia ha dichiarato recentemente che si aspetta che gli aumenti dei prezzi delle memorie RAM si uniformino nel terzo trimestre del 2021 perché i produttori si trovano con un inventario superiore alla media. Questo risultato è stato possibile in quanto, durante la prima metà dell’anno, sono stati accumulati grandi quantitativi di DRAM.

Credit: Foto di Valentine Tanasovich da Pexels



La società di ricerca ha affermato che “gli acquirenti di DRAM possono contare su un’alta quantità di prodotti a causa dei loro elevati acquisti di componenti elettronici nel primo semestre 2021“. Si aspetta ancora che i prezzi aumentino in ogni segmento (PC, server, mobile, grafica e consumer) nel terzo trimestre, ma non tanto quanto nei primi due trimestri. In alcuni casi ciò significa che TrendForce prevede aumenti dei prezzi a una cifra, nel corso del terzo trimestre, invece di quelli a due cifre visti all’inizio del secondo trimestre. L’unica eccezione riguarda il mercato delle DRAM mobile, che, stando alla società, potrebbe vedere aumenti più elevati rispetto al trimestre precedente a causa di forniture più limitate.

Credit: TrendForce

L’arrivo di una stabilizzazione dei prezzi è sicuramente una buona notizia per tutti coloro che desideravano comprare nuove RAM per la propria configurazione, inoltre le cose potrebbero andare ancora meglio alla fine dell’anno. TrendForce ha affermato che “ritiene che l’offerta di DRAM continuerà ad aumentare” nel quarto trimestre, “portando così a un ulteriore restringimento dei rialzi dei prezzi o a pressioni che limitano il potenziale aumento dei prezzi dei prodotti DRAM“.