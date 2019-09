Non ti funziona più il microfono USB? Microsoft rilascia un fix per Windows

Microsoft ha pubblicato in queste ore un fix legato al funzionamento dei microfoni multicanale USB Audio 2.0.

Microsoft ha pubblicato un update per la versione 1903 di Windows 10, anche nota May 2019 Update.

L’aggiornamento in questione va a risolvere un bug, introdotto con gli ultimi aggiornamenti problematici (KB4512941), che impedisce il funzionamento dei microfoni multicanale USB Audio 2.0.

Il fix, secondo il bollettino distribuito (KB4516421), sistema “un problema in cui alcuni clienti potrebbero non essere in grado di usare microfoni multicanale USB Audio 2.0 in Voice Recorder e app simili”.

L’update sarà offerto automaticamente agli utenti affetti dal problema tramite Windows Update: “se il dispositivo risulta interessato da questo problema, questo aggiornamento verrà scaricato e installato automaticamente da Windows Update”, si legge nel bollettino.

Per gli utenti di Windows Server Update Services (WSUS), l’update sarà disponibile configurando prodotti e classificazioni rispettivamente su “Windows 10, versione 1903 e successive” e classificazione su “aggiornamenti”.

L’aggiornamento non sarà reso disponibile tramite Microsoft Catalog e perciò non sarà scaricabile manualmente.