Microsoft Authenticator, autocompletamento delle password su Android e iOS

Se utilizzate Microsoft Edge e sfruttate la funzione di salvataggio, sincronizzazione ed autocompletamento delle password, sarete sicuramente interessanti al nuovo aggiornamento di Microsoft Authenticator per Android ed iOS. L’applicazione permette ora di salvare le password inserite da smartphone e sincronizzarle con il vostro account Microsoft, oltre a compilare automaticamente i campi di login sui vostri dispositivi mobile.

Il nuovo aggiornamento dell’app Microsoft Authenticator per Android e iOS abilita la funzionalità di password manager. È ora finalmente possibile contare sul salvataggio, la sincronizzazione e l’autocompletamento delle credenziali di accesso per i vostri siti preferiti sull’account Microsoft anche da smartphone e tablet, non solo dal nuovo browser Edge.

Una volta abilitato Microsoft Authenticator e raggiunta la pagina di login di un’applicazione o di un sito web, verrà richiesto di inserire automaticamente le credenziali salvate o di salvare quelle inserite. Quando si salvano i propri dati di accesso da dispositivo mobile, questi verranno automaticamente sincronizzati con il vostro account Microsoft, rendendoli disponibili in Microsoft Edge e viceversa.

Le password salvate nell’account Microsoft possono essere sfruttate anche dagli utenti Google Chrome grazie all’estensione ufficiale Microsoft Autofill.

Come abilitare il completamento automatico delle credenziali con Microsoft Authenticator

Come ricorda Bleeping Computer, la funzione è attualmente disponibile in Beta, tuttavia funziona esattamente come ci si potrebbe aspettare senza grossi problemi di sorta. Per attivare la funzionalità vi basterà seguire i seguenti passi:

Aprire l’app Microsoft Authenticator

Andare in Impostazioni e trovare la sezione Beta

e trovare la sezione Attivare la funzione Completamento automatico

Una volta attivata l’impostazione avrete accesso alla sezione Password che elenca tutte le vostre credenziali salvate.

Successivamente è necessario rendere Microsoft Authenticator il vostro programma predefinito per il completamento automatico sul vostro dispositivo mobile:

iOS – Aprite Impostazioni > Cercate “Completamento automatico password” > Cliccate su “Completamento automatico password” > Selezionate “Authenticator“

– Aprite Impostazioni > Cercate “Completamento automatico password” > Cliccate su “Completamento automatico password” > Selezionate “Authenticator“ Android – Aprire Impostazioni > Cercate “Completamento automatico” > Selezionate “Servizio di completamento automatico” e poi nella schermata successiva selezionate “Authenticator“

Nel caso non troviate la funzione di autocompletamento in Microsoft Authenticator, verificate dal Google Play Store o dall’Apple App Store di disporre della versione più recente dell’app.