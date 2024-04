35% di sconto su uno dei migliori password manager con questo codice!

Oggi abbiamo il piacere di segnalarvi un'opportunità che vi libererà definitivamente dal peso di memorizzare ogni singola password dei vari siti web, compresi i servizi di home banking. Lasciate che questa responsabilità ricada su un eccellente password manager. Creato con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza e di ricordarsi al vostro posto di ogni password, il software di Dashlane sarà disponibile per l'acquisto con un vantaggio esclusivo fino al 7 aprile. Approfittando del codice promozionale "NOJOKE24", avrete la possibilità di ottenere un risparmio del 35% sull'abbonamento annuale.

N.B: ricordatevi di inserire il coupon "NOJOKE24" per ottenere lo sconto del 35%.

Coupon Dashlane, perché approfittarne?

I benefici di Dashlane risiedono nella sua capacità di semplificare la vita digitale degli utenti. Dimenticare le password o utilizzare la stessa combinazione per più account non sarà più una preoccupazione. Con la sua funzione di auto-compilazione, Dashlane inserirà automaticamente le credenziali salvate, permettendovi di accedere ai vostri siti preferiti, inclusi i servizi di home banking, con un semplice clic. Questo non solo farà risparmiare tempo, ma aumenterà il livello di sicurezza delle vostre informazioni online.

Ma Dashlane esegue molto più di una semplice memorizzazione delle password. Genera per voi password complesse e uniche per ciascun account e le memorizza in un luogo sicuro, accessibile con una master password. Questo processo non solo rafforza la sicurezza dei vostri account online, ma elimina anche il bisogno di ricordare un numero infinito di password.

Un'altra caratteristica di Dashlane è la sua capacità di sincronizzare le password su tutti i dispositivi. Che stiate lavorando dal laptop, navigando dallo smartphone o esplorando da un tablet, avrete sempre accesso immediato ai vostri accessi. Questo assicura che la vostra esperienza online sia non solo sicura, ma anche fluida, indipendentemente dal dispositivo che state utilizzando.

