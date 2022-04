Una novità decisamente interessante riguardo le estensioni potrebbe presto arrivare su Microsoft Edge. Con la prossima versione del browser saranno gli utenti a poter scegliere su quali siti mantenere attive le estensioni, avendo così la possibilità di disabilitarle solamente per siti web specifici, mantenendole attive per tutti gli altri al fine di preservare la propria privacy, specialmente su quei siti che gestiscono informazioni personali sensibili come le carte di credito. La nuova funzione è al momento in fase di test e, se tutto andrà bene, verrà introdotta nella prossima release stabile.

Per poter usufruire di tale funzione basta semplicemente cliccare sull’icona delle estensioni, a forma di puzzle, collocata in alto a destra e selezionare la voce “metti in pausa le estensioni su questo sito”. Una volta fatto la pagina web verrà automaticamente ricaricata e tutte le estensioni risulteranno disabilitate, confermate da un banner che riporterà la scritta “abbiamo sospeso le estensioni su questo sito per ridurre al minimo la condivisione dei dati”. Nel caso in cui poi si volessero riattivare le estensioni, sarà sufficiente ripetere i medesimi passaggi. Al momento questa funzione disattiva tutte le estensioni contemporaneamente, e non è chiaro se in futuro verrà aggiornata dando la possibilità di poter sospendere solamente specifiche estensioni, lasciandone attive delle altre.

Credit: Microsoft

Un’altra novità riguarda Sleeping Tabs, una funzione che serve a chiudere tutte le schede che vengono aperte ma che poi rimangono inutilizzate, permettendo di ridurre il carico hardware. Con l’arrivo di Edge 100 Sleeping Tabs interverrà su tutte le pagine che condividono un’istanza di navigazione con un’altra pagina, permettendo così di risparmiare fino all’8% di risorse.

Tutti gli utenti che hanno fatto di Edge il loro browser preferito e lo utilizzano spesso, avranno sicuramente abilitato qualche estensione e gli capiterà di frequente di aprire diverse schede contemporaneamente, dimenticandosi di alcune di esse. Queste novità che Microsoft sta per introdurre saranno sicuramente apprezzate, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.