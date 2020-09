Microsoft Edge sarà meno avido di risorse grazie a questa nuova funzione

Microsoft si è costantemente impegnata per migliorare le prestazioni di Edge sin dal suo rilascio a gennaio di quest’anno. Questa nuova funzione aggiunta dal gigante di Redmond promette una riduzione notevole dell’uso di CPU e RAM da parte del browser basato su Chromium.

Per ridurre l’utilizzo di memoria di sistema e processore, Microsoft sta introducendo in Edge una funzione chiamata “sleeping tabs“. Basata sulla tecnologia di congelamento delle schede di Chromium, questa nuova funzione di Edge è in grado di mettere in pausa le schede in background, fermando l’esecuzione del loro codice javascript e degli ad per esempio, per minimizzare lo spreco di risorse.

Questa tecnologia si differenzia dalle “discarded tabs” in quanto le schede non hanno bisogno di essere ricaricate una volta riportate in primo piano, ma riprendono la propria esecuzione normalmente. Secondo Microsoft, sleeping tabs per Edge migliora l’utilizzo di memoria RAM del 26% e riduce l’utilizzo di CPU del 29%, aiutando a salvaguardare la durata della batteria dei dispositivi portatili. Ovviamente le percentuali precise di miglioramento dipendono dall’hardware in uso e dalla configurazione del sistema.

Per abilitare questa funzione, per ora ancora sperimentale, vi basterà seguire questi semplici passi:

Recatevi all’indirizzo Edge://flags

Abilitate i flag “Enable Sleeping Tabs” e “Sleeping Tabs use observed site characteristics heuristics”

Riavviate Edge

Recatevi nel menu del browser Impostazioni > Sistema

Abilitate “Sleeping tabs”

Come ricordato da BleepingComputer, Microsoft di default mette a riposo le schede dopo un tempo di 2 ore di inattività, tuttavia gli utenti più avanzati possono decidere autonomamente il tempo che Edge dovrà aspettare prima di congelare le schede in background. È inoltre possibile aggiungere ad una black list i siti che vogliamo continuino ad essere eseguiti sempre e senza pause.

Trovate che Microsoft stia andando nella direzione giusta con Edge? Voi state utilizzando il nuovo browser dell’azienda americana?