Microsoft ha da poco ricordato ai propri utenti che Microsoft Office 2013 non sarà più supportato a partire dall’11 aprile 2023. Di conseguenza, questa versione del pacchetto di produttività non riceverà più aggiornamenti di sicurezza e, pertanto, sarà maggiormente esposta a possibili rischi di violazione.

Office 2013 ha ricevuto aggiornamenti e patch di sicurezza, prima all’interno del supporto Mainstream e poi del supporto “Extended”, per la durata di cinque anni ciascuno, ma ora la suite rientra nel piano di fine vita fisso definito dall’azienda, e dunque verrà “pensionata” l’anno prossimo. Questo aspetto non è da sottovalutare, soprattutto da parte delle aziende che fossero ancora dotate di server e sistemi con Office 2013. In primo luogo, i server Office 2013 (già dismessi nel 2020) potrebbero creare problemi di compatibilità se connessi a Microsoft 365, inoltre eventuali falle di sicurezza non ancora risolte resteranno aperte a possibili violazioni, dal momento che Microsoft non le correggerà più.

Microsoft consiglia di fare l'upgrade a Microsoft 365

Microsoft, dunque, consiglia a tutti gli utenti di effettuare un upgrade, passando, appunto, al piano in abbonamento di Microsoft 365, oppure a Office LTSC 2021, una versione acquistabile una volta sola e installabile su un solo PC per ogni licenza acquistata. La differenza fra i due prodotti è che Microsoft 365 viene aggiornato regolarmente, mentre Office LTSC 2021 è più “statico“, dato che è ancora distribuito nella sua versione arrivata a settembre 2021.

Se per le aziende ciò può essere sensato in termini di investimento, per gli utenti privati potrebbe trattarsi di un upgrade alquanto costoso. Questi ultimi potrebbero valutare delle alternative, come le offerte dei rivenditori di Microsoft Office di terze parti.