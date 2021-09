Microsoft Surface Go 3 ufficiale, Surface Pro X diventa più economico

In occasione dell’evento dedicato alla gamma Surface tenutosi oggi pomeriggio, Microsoft ha presentato ufficialmente Surface Go 3, dispositivo che non cambia la forma rispetto al precedente modello, ma offrirà performance migliori sino al 60%, stando a quanto dichiarato dalla compagnia di Redmond. Si tratta, quindi, di un aggiornamento marginale e focalizzato interamente sulle prestazioni.

Credit: Tom's Hardware

Nella giornata di ieri vi avevamo già riportato le sue caratteristiche tecniche, che sono:

Sistema operativo : Windows 11 Home S Mode;

: Windows 11 Home S Mode; Display : 10,5”, rapporto 3:2, risoluzione 1920×1280 (220 ppi), contrasto 1500:1;

: 10,5”, rapporto 3:2, risoluzione 1920×1280 (220 ppi), contrasto 1500:1; Processore : Intel Pentium Gold 6500Y, Intel Core i3-10100Y;

: Intel Pentium Gold 6500Y, Intel Core i3-10100Y; RAM : 4/8GB;

: 4/8GB; Spazio interno : 64GB eMMC/128GB SSD/256GB SSD;

: 64GB eMMC/128GB SSD/256GB SSD; Spazio espandibile tramite microSD ;

; Surface Pen : 4096 livelli di pressione, supporto all’inclinazione;

: 4096 livelli di pressione, supporto all’inclinazione; Fotocamera : frontale da 5 MP con Windows Hello, posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica ;

: frontale da 5 MP con Windows Hello, posteriore da 8 MP con messa a fuoco automatica ; Sicurezza : login con Windows Hello;

: login con Windows Hello; Connettività : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, LTE;

: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, LTE; Porte : 1x USB-C, 1x Surface Connect, lettore microSDXC, jack 3.5mm;

: 1x USB-C, 1x Surface Connect, lettore microSDXC, jack 3.5mm; Audio : speaker stereo 2W con Dolby Audio Premium;

: speaker stereo 2W con Dolby Audio Premium; Batteria : fino a 10 ore;

: fino a 10 ore; Dimensioni: 245mm x 175mm x 8.3mm

Credit: Microsoft

Continuando sul filo dei notebook ultra portatili, Microsoft ha comunicato che Surface Pro X, gamma lanciata nel 2019 basata su chip ARM al posto di x86 per una maggiore durata della batteria, nonché leggerezza, sarà disponibile in una variante più economica, proposta al prezzo di 899$ negli Stati Uniti dotata solo di WiFi, quindi priva di un modulo per la connessione alle reti mobili. Ovviamente, così come Surface Go 3, il prodotto sarà commercializzato con Windows 11 a bordo e offrirà sin da subito il supporto alle applicazioni native a 64-bit per una compatibilità ancora migliore con il parco di applicazioni esistenti. Il nuovo Surface Pro X sarà disponibile dal prossimo 5 ottobre.