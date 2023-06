Siete alla ricerca di un dispositivo che combini la potenza di un laptop con la versatilità di un tablet, rappresentando lo strumento perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento? In tal caso il prodotto perfetto per voi è il Microsoft Surface Pro 9, oggi scontato di ben 400,00€!

Sul sito di Mediaworld, infatti, il fantastico convertibile 2-in-1 è in offerta a soli 1.299,99€ invece di 1.699,99€, per un risparmio del 22%. Insomma, si tratta di un prezzo davvero ottimo per uno dei migliori tablet sul mercato, dotato di un processore Intel Core i5 di 12esima generazione, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD interno.

Il nuovo Microsoft Surface Pro 9 è stato appositamente progettato per potenziare la vostra produttività, grazie a un design sottile e leggero e a un hardware potente. Questo incredibile dispositivo vi offrirà la flessibilità di un tablet e le prestazioni e l’autonomia di un portatile, consentendovi di affrontare qualsiasi incarico con velocità e fluidità, che si tratti di multitasking, editing di foto o video.

Il processore Intel Core di 12ª generazione non solo vi garantirà un funzionamento senza intoppi, ma massimizzerà anche l’autonomia della batteria, offrendovi oltre 15 ore di utilizzo continuo. Inoltre, potrete ammirare i vostri progetti sullo splendido touch screen PixelSense da 13 pollici, che vi regalerà immagini nitide e con un contrasto straordinario grazie alla risoluzione di 2880 x 1920 pixel.

Il Surface Pro 9 è dotato di una pratica tastiera rimuovibile, che potrete staccare a vostro piacimento quando desiderate utilizzare il dispositivo in modalità tablet. Inoltre, dispone di uno scomparto dedicato per riporre e ricaricare la penna Surface Slim Pen 2. Insomma, che siate seduti a una scrivania, rilassati a letto o in viaggio, potrete realizzare tutte le vostre idee e, perché no, godervi un film, una serie TV o persino giocare a qualche titolo leggero.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

