Microsoft Team ora cripta le vostre chiamate

Microsoft Teams è un software diventato piuttosto popolare nel corso degli ultimi due anni a causa della situazione venutasi a creare a causa della pandemia di COVID-19 che ho costretto tantissime persone ad appoggiarsi a servizi affidabili per continuare a svolgere il proprio lavoro e/o studiare da casa. Ad esempio, qualche mese fa vi abbiamo riferito dell’introduzione di una nuova opzione che consente di attivare o meno le chat durante le riunioni, dato che alcuni datori di lavoro si sono accorti che i propri dipendenti spesso si trovavano a prestare maggiore attenzione a quello che si stava dicendo in chat piuttosto che alla riunione vera e propria. Oppure, se andiamo più indietro, vi abbiamo informato dell’implementazione di una gestione semplificata dei file condivisi, feature decisamente gradita e utile a tantissimi utenti.

Photo Credit: Microsoft

Oggi, come riportato dai colleghi di The Verge, vi segnaliamo che Microsoft ha implementato il supporto per la crittografia end-to-end (E2EE) per le chiamate “uno a uno” e ha già reso disponibile un aggiornamento che offre agli amministratori IT la possibilità di attivare e controller questa funzionalità. John Gruszczyk, technical product manager di Microsoft, ha affermato a riguardo:

Molteplici clienti aziendali negli Stati Uniti e in Europa in settori come quello aerospaziale, manifatturiero, delle telecomunicazioni e dei servizi professionali stanno implementando le chiamate E2EE per Teams.

Nello specifico, Microsoft Team crittografa i dati in transito e inattivi, consentendo ai servizi autorizzati di decrittografare il contenuto ai fini della conservazione dei dati. L’azienda di Redmond impiega anche la crittografia di SharePoint per proteggere i file inattivi e la crittografia di OneNote per le note archiviate in Teams. Anche tutto il contenuto delle chat viene crittografato, sia quello in transito che inattivo.

Tuttavia, ricordiamo che determinate funzioni, come la registrazione, la trascrizione in tempo reale, il trasferimento, la sospensione o unione delle chiamate saranno tutte disabilitate nelle call uno a uno che utilizzano E2EE.