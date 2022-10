Da un po’ di tempo a questa parte, Chrome permette di installare delle estensioni per espandere ulteriormente le funzionalità della casella di posta elettronica di Gmail: si possono, ad esempio, ricevere notifiche per la posta in arrivo, sapere se il destinatario ha ricevuto e ha aperto il messaggio, oppure collegare e integrare altre app, che potranno essere controllate direttamente dall’interfaccia. Se ne possono trovare di diverse sia su Chrome Web Store che su Google Workspace Marketplace, sotto forma di componenti aggiuntivi. La differenza tra le estensioni e i componenti aggiuntivi sta nel fatto che questi ultimi non vengono installati nel browser, ma si integrano lato server con i servizi Google.

Le normali estensioni sono gestibili dal browser, per rimuoverle o disabilitarle sarà quindi necessario recarsi nella sezione “Estensioni”, raggiungibile tramite le opzioni, nel menù Altri strumenti>Estensioni. Per aggiungere le estensioni, basterà cliccare sul tasto “Aggiungi”, dopo averne aperto la pagina su Chrome Web Store. I componenti aggiuntivi vanno invece amministrati nel pannello Workspace Marketplace, tramite “Gestione app”. In maniera analoga a Chrome Web Store, per aggiungere un componente aggiuntivo basterà aprire la relativa pagina e cliccare sul tasto “Installa”, mentre per la rimozione sarà necessario recarsi sempre su “Gestione app”, passare con il puntatore del mouse sopra il componente da eliminare e fare clic “Disinstalla”.

Detto questo, ecco una carrellata di migliori estensioni e componenti aggiuntivi per Gmail.

Gmail: migliori estensioni e componenti aggiuntivi per la produttività

1. Gmelius

Gmelius è un’estensione davvero ricca di funzionalità. È letteralmente un coltellino svizzero che offre funzioni come modelli email pronti, tracciamento della posta, automazione delle attività e posta in arrivo condivisa. Permette inoltre la collaborazione con altri utenti, il che lo rende ideale per chi lavora molto con la casella di posta elettronica e gestisce un indirizzo insieme ai colleghi. È disponibile tramite abbonamento mensile o annuale, ma è anche possibile provarla gratuitamente per un periodo limitato di tempo.

Fonte: Google

2. Right Inbox

Right Inbox è l’estensione perfetta per chi fa molto uso di promemoria e automatismi nella posta elettronica: permette infatti di impostare dei promemoria di risposta alle email, pianificare l’invio di messaggi, salvare e utilizzare diverse firme e altro. È gratis fino a 5 email inviate al mese con funzionalità limitate, mentre per avere accesso al resto delle funzionalità bisognerà stipulare un abbonamento mensile.

3. Boomerang

Boomerang è un’estensione utile a migliorare la produttività con la vostra casella di posta elettronica: consente di inviare email in massa, utilizzare modelli già pronti per determinate situazioni, oltre che usufruire della scrittura assistita tramite IA. Si tratta di una soluzione che può tornare utile a chi, vendendo online, lavora con i messaggi promozionali o necessita semplicemente di inviare un’email già pronta.

È gratis fino a 10 email inviate al mese, mentre come le altre estensioni, servirà sottoscrivere un abbonamento mensile per sbloccare le altre funzioni.

4. Zoom

Zoom per Gmail è un componente aggiuntivo per Google Workspace, che consente di integrarne le funzionalità nell’interfaccia di Gmail per avviare rapidamente delle conferenze, oltre a rendere disponibile un pratico calendario per le chiamate, le riunioni o i webinar in programma. Il componente aggiuntivo è gratuito e non richiede alcun abbonamento.

5. Slack

Come per Zoom, Slack per Gmail consente di usufruire delle funzionalità dell’app di comunicazione direttamente dall’interfaccia di Gmail. È nello specifico possibile inviare messaggi ai contatti Slack tramite email, inserendo anche degli allegati. Utile se volete avere tutto in una sola schermata.

6. DocuSign

DocuSign è un’estensione che consente l’invio di documenti firmabili digitalmente, con firme uniche e legalmente vincolanti. Tutti i dati sono crittografati lato server ed è possibile accedere a modelli già pronti direttamente da Chrome, oltre a inviare promemoria senza lasciare la casella di posta di Gmail. L’utilizzo dell’estensione rende necessaria la creazione di un account DocuSign e la sottoscrizione di un abbonamento mensile.

7. Mailtrack

Mailtrack per Gmail è un’estensione con cui si può tracciare ogni messaggio dopo l’invio. Utilizza uno script per il monitoraggio compatibile con il servizio di posta elettronica di Google, che informerà riguardo l’apertura dell’email da parte del destinatario. Offre un’utile dashboard personalizzata, con notifiche in tempo reale e un’analisi di tutte le attività. L’estensione è completamente gratuita.

8. Evernote per Gmail

Evernote è disponibile come componente aggiuntivo e permette di organizzare al meglio la casella di posta elettronica, eliminando i messaggi non necessari per lasciare soltanto le email importanti. È anche possibile condividere le proprie note con i contatti e programmare le attività da svolgere. L’utilizzo implica il possesso di un account Evernote, inoltre il piano gratuito dispone già della maggior parte delle funzioni disponibili in quello a pagamento.

9. Trello

Il componente aggiuntivo dedicato a Trello consente di creare rapidamente nuove schede sul proprio spazio, direttamente da Gmail. È possibile controllare diversi spazi o elenchi e impostare anche la data di scadenza di ciascuna scheda. Per utilizzarlo basta accedere con il proprio account Trello, non è necessario alcun abbonamento.

10. Todoist

Todoist è un’estensione che permette di gestire al meglio tutte le email in arrivo, creando delle task su uno dei programmi di to-do list più famosi e apprezzati del momento. L’estensione consente di aggiungere email come attività, inserire date di scadenza, promemoria e livelli di priorità per non dimenticarsi di rispondere e di completare le attività di Todoist direttamente da Gmail, senza dover nemmeno aprire l’app.

11. Asana

Come per Trello, Asana contente di gestire il lavoro senza lasciare la casella di posta elettronica. È inoltre possibile controllare direttamente dal componente aggiuntivo i progetti, le attività o il gruppo di cui si fa parte. L’utilizzo è gratuito.

12. Wrike

Anche in questo caso si tratta di un componente aggiuntivo per Gmail simile ai precedenti due, ma destinato agli utenti Wrike. Si sincronizza con il proprio account e permette di controllare le proprie attività. Il piano gratuito ne consente l’utilizzo per un massimo di 5 utenti, mentre le licenze professionali più complete richiedono un abbonamento mensile.

13. Checker Plus

Checker Plus che consente di ricevere una notifica per i messaggi di posta elettronica in arrivo. Utile nel caso in cui si abbia la necessità di controllare l’arrivo di nuove email senza accedere per forza alla casella Gmail. È anche possibile leggere il messaggio o archiviarlo direttamente dall’estensione, che è totalmente gratuita.

14. MeisterTask

MeisterTask è un componente aggiuntivo in grado di collegare il proprio account Gmail con quello Meister, al fine di creare attività direttamente dalla casella di posta e accedere facilmente alla bacheca. Oltre a richiedere l’accesso a un account Meister, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile disponibile in diverse tipologie di piani, con cui è possibile disporre di integrazioni illimitate, automazioni e report più completi.

15. Inbox When Ready

L’estensione Inbox When Ready consente di bloccare la ricezione della casella relativa ai messaggi in arrivo per uno specifico periodo di tempo, in modo da concentrarsi meglio nelle attività più prioritarie. Il piano gratuito permette di inserire una firma nell’email quando l’estensione è attiva, la sottoscrizione di un abbonamento consente invece di avere più funzioni, come l’utilizzo illimitato con più indirizzi email, scorciatoie da tastiera e altro.

16. Simple Gmail Notes

Come suggerito dal nome, Simple Gmail Notes consente di aggiungere delle piccole note su ogni messaggio di posta elettronica di Gmail, così da poterne facilitare la ricerca. Utile per ritrovare specifiche email tra i numerosi messaggi della propria posta. Oltre a essere completamente gratuita, l’estensione è anche open source.

17. Giphy

Giphy è ormai ovunque e ovviamente non poteva mancare anche su Gmail: installando l’estensione sul browser sarete in grado di allegare ai vostri messaggi di posta elettronica tutte le GIF disponibili nella libreria offerta dal servizio.

18. FlowCrypt: Encrypt Gmail with PGP

FlowCrypt permette di aggiungere la crittografia PGP (Pretty Good Privacy) alle email inviate con Gmail, utile nell’invio di messaggi contenenti informazioni riservate. Lo standard è infatti superiore alla modalità per inviare messaggi di posta riservati, resa disponibile da Google con il suo servizio. L’estensione è disponibile gratuitamente.

19. Digify

Digify è un’estensione per Gmail che consente di controllare gli allegati delle proprie email, tenendone traccia e programmandone l’autodistruzione. Ideale per l’invio di contenuti sensibili o riservati. L’utilizzo è gratuito e non è nemmeno richiesta la registrazione di un account.

20. Sortd Gmail Add-on

Sortd Gmail Add-on è un componente aggiuntivo che consente il collegamento di Gmail con il proprio account Sortd, con cui è possibile trasformare le email in attività, aggiungere dei promemoria e organizzare i messaggi attraverso una pratica interfaccia drag-and-drop. Il componente è utilizzabile unicamente con un account Sortd ed è disponibile attraverso un piano gratuito con delle limitazioni.