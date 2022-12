Attraverso una delle migliori piattaforme di eLearning è possibile creare e gestire i corsi online, nonché ottimizzare i workflow in ambito formativo, dal momento che sia gli insegnanti che gli studenti potranno beneficiare di strumenti automatizzati per tenere traccia dei materiali, delle lezioni e delle tempistiche didattiche.

Il tema della formazione online è molto sentito in questo periodo, d’altronde l’ultimo triennio è stato caratterizzato da una crescita esponenziale degli ambienti di apprendimento virtuale a causa della pandemia di COVID-19 e dei conseguenti periodi di isolamento sociale.

E la necessità di gestire interventi di apprendimento in remoto non ha riguardato e non riguarda solo gli ambienti scolastici, ma anche e soprattutto quelli aziendali. Infatti, molte imprese hanno continuato a formare i propri dipendenti tramite piattaforme di eLearning: sul mercato ce ne sono diverse, e a volte può essere difficile scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Esistono piattaforme più o meno indicate a seconda dei sistemi in uso, ad esempio non tutte supportano allo stesso modo gli ambienti iOS e Android. Poi occorre valutare anche la qualità dell’interfaccia e dell’esperienza complessiva, l’integrazione con altri programmi e, naturalmente le fasce di prezzo.

In questa guida, vogliamo segnalarvi le piattaforme di formazione online più interessanti, non solo dal punto di vista del rapporto qualità/funzionalità/prezzo, ma anche tenendo conto anche delle caratteristiche tecniche, della compatibilità con altre piattaforme e software e così via.

Noterete l’uso ricorrente dell’acronimo LMS, che significa Learning Management System. Infatti, i servizi di questo tipo si definiscono anche sistemi di gestione della formazione. Non parliamo di piattaforme come Zoom o Google Meet che offrono la possibilità di creare gruppi in videoconferenza (questi strumenti vengono usati ad esempio in ambito scolastico per la DAD, o didattica a distanza). Le piattaforme di eLearning offrono diversi strumenti, ad esempio per la gestione dei materiali didattici, delle verifiche e molto altro, al fine di creare dei corsi veri e propri, da somministrare ai dipendenti o da vendere a gruppi di persone interessate.

Le migliori piattaforme di eLearning del 2022

Moodle LMS

Moodle LMS è una piattaforma open source gratuita. Ciò significa che potete scaricare l’applicazione e utilizzare il servizio senza pagare alcun canone, tuttavia dovrete gestire direttamente l’hosting della piattaforma sul vostro server. In alternativa, potete scegliere uno dei partner certificati da Moodle che vi forniranno assistenza per la configurazione e l’hosting, tramite piani a pagamento, anche se alcuni sono a basso costo. Inoltre, Moodle offre anche la possibilità di ospitare la vostra piattaforma di eLearning personalizzata sui propri server tramite MoodleCloud.

Acorn LMS

Acorn LMS si distingue fra le piattaforme di eLearning per via dei piani tariffari molto trasparenti. Questo aspetto non è da sottovalutare, infatti molto spesso è difficile capire esattamente quanto costa attivare un piano con una piattaforma LMS. Acorn è fra le più trasparenti da questo punto di vista e offre ben 60 giorni di prova gratuita. Tra i vantaggi, la possibilità di importare i propri video didattici e l’assistenza diretta da parte dell’azienda, ma solo con contatto diretto. Non è ancora disponibile un’app Android, e manca un forum o una sezione di domande frequenti, pertanto per qualsiasi dubbio o domanda dovrete contattare direttamente Acorn.

Piani e prezzi

Fino a 100 utenti | Core LMS: 200€ tariffa fissa

| Core LMS: 200€ tariffa fissa Oltre 100 utenti | Core LMS: 2,00€ a utente al mese

Canvas LMS

Canvas LMS è una delle piattaforme di eLearning più apprezzate e utilizzate al mondo. Alla sua popolarità contribuiscono senza dubbio le ottime integrazioni con Microsoft Teams e Google Workspace. Gli insegnanti hanno la possibilità di usufruire di una tariffa gratuita, ma in generale è previsto un periodo di prova di 30 giorni. Gli interessati possono anche richiedere una dimostrazione. Purtroppo il pricing non è molto trasparente e, sebbene l’app per smartphone sia davvero ottima, soffre ancora di qualche piccolo problema di stabilità.

Adobe Learning Manager

Adobe Learning Manager è il nuovo brand di Adobe che sostituisce Adobe Captivate. Questa piattaforma di eLearning è una delle migliori se vi interessa creare corsi personalizzati. La suite integra un editor di immagini (c’era da aspettarselo dai responsabili di Photoshop!) e il supporto per la realtà virtuale, se vi interessa creare esperienze immersive in stile metaverso. È possibile provare il servizio gratuitamente, nonché scegliere fra diversi piani tariffari. Un aspetto per noi negativo è il fatto che l’annullamento dell’iscrizione sia a pagamento (si perde la tariffa mensile), inoltre si tratta di uno fra i servizi più costosi.

Piani e prezzi

Per richiedere un preventivo, occorre compilare una richiesta all’interno dell’area Pricing del sito.

Google Classroom

Google Classroom è una delle scelte più ovvie se siete utenti Google. Potrete usufruire di un’interfaccia intuitiva, proprio come gli altri tool offerti dall’azienda, con strumenti di condivisione davvero ben sviluppati e l’integrazione completa con Google Workspace. Ovviamente, dovrete avere un account G Suite, ma ci sono diversi vantaggi come l’integrazione con Google Docs e la possibilità di tenere un registro virtuale da parte degli insegnanti. Insomma, un’esperienza molto simile alla classe, ideale in ambito didattico. Purtroppo anche in questo caso i prezzi non sono indicati sul sito, ma occorre contattare l’azienda per un preventivo.

Come scegliere la piattaforma di eLearning migliore?

Scegliere la piattaforma di eLearning più adatta alle vostre esigenze potrebbe essere un compito complicato. D’altronde la concorrenza è davvero tanta, con piani tariffari di varia entità.

Sicuramente occorre capire cosa vogliamo ottenere esattamente: un servizio progettato per supportare i nostri studenti in modo semplice? O servono strumenti più avanzati per valutare le competenze?

Inoltre è necessario valutare la competenza tecnica di chi poi andrà a gestire i corsi: da questo dipende anche il grado di complessità che potremo ritenere accettabili ai fini della selezione del miglior servizio di formazione online.

Google Classroom ad esempio può essere un buon punto di partenza, mentre Moodle LMS, sebbene sia open source e gratuito, richiede conoscenze più avanzate in ambito di hosting e server. C’è anche da valutare il fatto che solo le piattaforme a pagamento potrebbero offrire supporto e assistenza più avanzati.

Considerate poi le piattaforme che utilizzerete: non tutti gli LMS ad esempio sono compatibili con Android, mentre altri servizi offrono app mobili di varia qualità. Ecco perché abbiamo segnalato eventuali problematiche con le app per smartphone o l’assenza di supporto per alcune piattaforme.

Infine, alcune piattaforme vi permettono di personalizzare i vostri corsi, ad esempio usando i logo della vostra azienda. Questo è un altro fattore da valutare, soprattutto se volete creare dei corsi da vendere a clienti esterni o solo degli interventi di formazione per dipendenti e colleghi nella vostra azienda.

Piattaforme di eLearning e corsi di formazione

Le piattaforme che abbiamo elencato in questa guida sono pensate per chi vuole dei creare dei corsi di formazione e non vanno confuse con i siti di eLearning dove è possibile iscriversi a vari corsi, come Udemy o Adobe Captivate, che contiene una libreria di corsi.

In sostanza, con una piattaforma LMS potrete creare i vostri corsi di formazione, gestire la “classe”, tenere traccia di presenze e valutazioni nel caso di prove di verifica, e così via. Potrete mettere a disposizione dei vostri studenti i materiali, addirittura in alcuni casi potrete creare i materiali stessi tramite editor interni.