Se siete alla ricerca di un mini PC potente ed economico, non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente disponibile su Amazon per il Blackview MP60. Questo compatto ma performante dispositivo è proposto a soli 189,99€, con un sconto del 21% rispetto al prezzo più basso recente di 239,99€. E non finisce qui: attivando il coupon in pagina, potrete beneficiare di un ulteriore 5% di sconto, portando il prezzo finale a 180,49€. Un affare davvero notevole, soprattutto per chi desidera un PC affidabile per l'uso quotidiano o lavorativo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Blackview MP60, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante del Blackview MP60 è il nuovo processore Intel Twin Lake N150, che migliora le prestazioni del 20% rispetto alla generazione precedente (N100), garantendo reattività, fluidità e tempi di avvio ridotti a pochi secondi. Con 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD M.2 da 512 GB, espandibile fino a 2 TB, potrete gestire documenti, video, software di produttività e file multimediali senza problemi di spazio o lentezza.

Dal punto di vista della connettività, il mini PC non delude: supporta la rete Wi-Fi dual-band 5G, ha il Bluetooth 4.2 integrato e offre una porta Gigabit Ethernet capace di trasferimenti fino a 1000MB/s, ideali per download rapidi e connessioni stabili. La presenza del doppio output video 4K UHD consente di collegare due monitor contemporaneamente, migliorando la produttività e rendendolo perfetto anche per la videosorveglianza o l’uso con software di design e fogli di calcolo complessi.

Il tutto è gestito da Windows 11 Pro, preinstallato, e accompagnato da un servizio clienti attivo, con assistenza tecnica a vita e 2 anni di garanzia. Con oltre 10 milioni di utenti serviti nel mondo, Blackview si conferma un marchio affidabile e attento alla qualità del servizio.

Se desiderate acquistare un mini PC compatto, veloce e versatile, approfittate subito di questa offerta su Amazon e portatevi a casa il Blackview MP60 al prezzo finale di 180,49€. La promozione potrebbe durare poco: non lasciatevela sfuggire! Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

