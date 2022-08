Quanto dobbiamo spendere oggi per un PC economico? Nel momento in cui abbiamo effettuato il test, il processore più economico disponibile su Amazon era il Celeron G5905 (in versione con dissipatore incluso), un processore entry level dual-core di un paio di anni fa, venduto a circa 50 euro, da abbinare a una scheda madre LGA1200, che è possibile reperire a circa 90 / 100 euro. Aggiungiamo 8 GB di memoria DDR4 a circa 30 euro, un modulo M.2 da 256 Patriot, un case economico a 35 euro, un alimentatore da 400 watt e una licenza di Windows 11 Pro. Il totale per un PC così configurato, escludendo monitor e periferiche, è di 280 euro circa, a cui aggiungere il costo della licenza di Windows, che dovrebbe essere inserito nel conteggio ma che non sommiamo poiché potreste anche decidere di non installare Windows o di acquistare un seriale su uno dei tanti shop che permettono di averlo a prezzo più basso rispetto quello ufficiale.

Il prodotto che abbiamo usato per questa prova, il MiniPC Geekom Air 11, ha una configurazione simile a quella che abbiamo simulato, ad eccezione del fatto che utilizza un processore Celeron N5095, include una licenza di Windows 11 Pro ed è dotato di Wi-Fi e Bluetooth, caratteristica che non ritroviamo su una scheda madre di fascia bassa classica per desktop. Possiamo quindi dire che aggiungendo la connettività senza fili, il MiniPC in esame ha un prezzo confrontabile con una configurazione entry level, mentre è addirittura più economico se aggiungiamo il costo, anche se basso, di una licenza Windows 11.

Chiediamoci quindi, ha senso acquistare un MiniPC del genere anziché i singoli componenti per un PC classico?

Geekom Air 11, come è fatto il Mini PC?

Diamo un’occhiata al Mini PC Geekom Air 11, un MiniPC simile a molti altri e che fa della compattezza i sui punti di forza. Avendo tutto il necessario presente in una singola board permette di contenere il prezzo, infatti, gli unici componenti aggiunti sono l’SSD M.2 da 256 GB, anche se un modello economico di “marca sconosciuta” e il modulo di memoria DDR4 da 8 GB (è possibile installare un secondo modulo per espandere la memoria e sfruttare il dual-channel).

La compattezza del case permette di infilare questo Mini PC ovunque, anche attaccarlo dietro a un monitor grazie al supporto VESA incluso nella confezione. Le dimensioni non pregiudicano tuttavia la presenza di connettori, che si può considerare più che soddisfacente: dietro abbiamo una porta USB-C (solo dati), un porta HDMI, due USB 3.2, una porta Ethernet, una mini-Display Port (nella confezione è incluso un adattatore a HDMI); davanti troviamo un ulteriore porta USB-C, una terza USB 3.2 e il connettore jack audio, mentre sui lati completano la dotazione un lettore di schede SD e un Kensington Lock. Addirittura potremmo dire che la dotazione di porte è superiore rispetto una scheda madre di fascia bassa. L’alimentatore è ovviamente esterno.

Test prestazioni

Le prestazioni definiscono il modello d’uso di questo MiniPC, infatti, il processore Celeron N5095, nonostante offra maggiori prestazioni rispetto alla generazione precedente, è ancora limitato ad attività a prestazioni contenute, ovvero Internet, posta elettronica e applicazioni da ufficio.

Tuttavia, anche in questi casi, non dovete aspettarvi la massima reattività, non quanto quella che potreste avere da un processore di fascia superiore in ambiente di produttività. Considerando che la parte grafica, in questo contesto, è praticamente inutilizzata o quasi – nonché la grafica integrata in questa CPU ha prestazioni altrettanto limitate – è solo la CPU che viene presa in causa.

Insomma, questa piattaforma non è un fulmine di guerra. Dopo che avrete aperto il browser e caricato Gmail, potrete lavorare tranquillamente. Se tuttavia inizierete ad aprire varie tab, riprodurre video e lavorare con qualche foglio di calcolo, potreste riscontrare qualche rallentamento.

Non ha senso effettuare benchmark specifici su questa piattaforma, non aggiungerebbero nulla di più a quanto vi abbiamo detto.

Si può giocare?

Scordatevi qualsiasi videogioco moderno, la maggior parte dei quali nemmeno si carica per via del quantitativo di memoria dedicato alla gestione grafica, inferiore ai 3 GB. E anche i videogiochi che riescono a caricarsi correttamente, avranno un frame rate ridicolo, anche a risoluzione 720p.

È possibile avviare videogiochi specifici, molto semplici, come qualche gestionale, ad esempio. O potrete cimentarvi in giochi vecchi, di circa una decina di anni fa, ma anche in quel caso, se si tratta di titoli 3D (ad esempio la serie Bioshock, con cui abbiamo fatto alcuni test), non potrete andare oltre la risoluzione 720p e dettagli bassi.

Quindi, in poche parole, non possiamo dire che è impossibile giocare su questa piattaforma, ma gli unici giochi accessibili sono quelli vecchi e anche in quel caso dovrete fare rinunce. Ovviamente se vorrete affacciarvi al mondo del retrogaming, non avrete problemi.

Chi dovrebbe acquistare questo Mini PC?

Questo MiniPC ha senso per tutti coloro che stanno cercando un sistema per accedere a Internet, gestire la posta elettronica, guardare video su YouTube e seguire i social network. Per lavorare va bene, a patto che il vostro lavoro si limiti ad applicazioni da ufficio e che non dobbiate utilizzare fogli di calcolo complessi. Gestire fotografie non sarà un problema, ed è anche possibile effettuare un po’ di fotoritocco, a patto che abbiate un po’ di pazienza nelle operazioni più complesse. Non va invece bene per giocare, gestire video o qualsiasi altra applicazione più complessa rispetto a quelle che abbiamo elencato.

Il vantaggio di un PC assemblato con caratteristiche quanto più vicine possibile, che abbiamo visto si può acquistare a un prezzo simile, si ritrova nella possibilità di aggiungere una scheda grafica discreta, anche di fascia bassa, che offre un po’ più di respiro in ambito gaming o per qualche applicazione più complessa che possa trarne beneficio – non molte a dire il vero in questa fascia prestazionale. Ovviamente dovrete spendere più soldi, ma potrete aggiungere una scheda grafica in un secondo momento, non sarete costretti a farlo subito.

Se tutto quello che cercate è un sistema per home e office che non richieda applicazioni complesse, ha senso optare per questo MiniPC, soprattutto perché è piccolo, sempre silenzioso, consuma pochissimo e ha una buona dotazione di porte. Se invece volete qualcosa di più, vi conviene acquistare le singole componenti, o addirittura dare un’occhiata al mercato dell’usato.